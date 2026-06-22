Sute de oameni au dat buluc auzind că se fac angajări la Metrorex. Surpriza neplăcută de care au avut parte

Zvonul că Metrorex ar face noi angajări a atras sute de persoane la stația Piața Unirii 1 din București, unde oamenii au așteptat ore întregi în speranța obținerii unui loc de muncă bine plătit.

Printre angajații Metrorex, dar și în rândul altor bucureșteni s-a dus iute vestea că se fac angajări la Metrorex, fiind disponibile 60 de posturi de casieri și controlori acces.

Vestea s-a răspândit rapid, așa că au fost chiar și cadre didactice care s-au dus să stea la coadă la ușa Bibliotecii Unitatea – Sindicatul Liber Metrou de la stația Piața Unirii 1.

Un controlor acces are un salariu net de aproximativ 6.000 de lei, la care se adaugă bonuri de masă, iar programul este de șapte ore pe zi. În cadrul casierilor, salariul este mai mare, putând ajunge și la 8.000 de lei net, în funcție de vechime.

Cei care s-au așezat la coadă la ușa Bibliotecii USLM au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când le-a venit rândul să intre pe ușă.

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