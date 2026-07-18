Video Surpriză la frontieră în portbagaj. Femei din Ucraina încercau să intre în România cu patru maimuțe

Patru maimuţe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moraviţa, într-un autoturism înmatriculat în Ucraina, condus de o femeie cu cetăţenie ucraineană, care a declarat că animalele au fost moştenite de la mama sa, decedată recent.

Polițiștii de Frontieră de la Moravița, în timpul controlului de rutină, au descoperit în portbagajul unor femei care veneau din Ucraina patru maimuțe vii. Femeile nu aveau acte pentru maimuțele transportate în două cutii.

”În data de 17.07.2026, în jurul orei 06:40, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control trei femei, cetăţene ucrainene, care călătoreau cu un autoturism înmatriculat în Ucraina. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit în portbagajul autoturismului două cutii în care se aflau patru maimuţe”, informează sâmbătă Poliţia de Frontieră.

Din verificările efectuate s-a stabilit că animalele aparţineau unei femei în vârstă de 47 de ani, care conducea autovehiculul.

”Aceasta a declarat că maimuţele au fost moştenite de la mama sa, decedată recent”, a precizat Poliţia de Frontieră.

Femeia nu a putut prezenta documentele legale privind provenienţa, deţinerea şi transportul animalelor, punând la dispoziţia autorităţilor doar o fotografie a unui document despre care a susţinut că reprezintă un act de import al maimuţelor din Siria în Ucraina.

Conform Autorităţii Vamale Române, primatele figurează printre speciile protejate prin Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), iar introducerea acestora pe teritoriul Uniunii Europene este permisă numai pe baza documentelor specifice prevăzute de legislaţia europeană şi naţională în vigoare.

”În cauză au fost dispuse măsurile legale, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale ce se impun. Totodată, cele patru maimuţe au fost predate reprezentanţilor Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş”, anunţă Poliţia de Frontieră.