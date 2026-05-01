Serviciile secrete din Republica Moldova fac o anchetă internă după capturarea unor ofițeri de către Federația Rusă

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova a iniţiat o anchetă internă după ce doi ofiţeri ai instituţiei au fost capturaţi în Federaţia Rusă, în timpul unei misiuni secrete.

Directorul SIS, Alexandru Musteaţă, a declarat că ancheta, care urmează să clarifice de ce misiunea "a eşuat", este finalizată în proporţie de 99% şi va fi încheiată după audierea celor doi ofiţeri, reveniţi în ţară în urma schimbului internaţional de deţinuţi.

Şeful SIS a confirmat că cei doi ofiţeri, despre care spune că sunt „tineri, dedicaţi şi profesionişti”, participau la o misiune secretă în Rusia în momentul în care au fost reținuti, în aprilie 2025. „Ofițerii noștri au mers acolo într-o misiune secretă, detaliile căreia nu vi le pot da şi comenta deloc. Din păcate, misiunea a eșuat, iar ei au fost capturați", a declarat Musteaţă, scrie News.

Negocierile directe cu FSB-ul rus au început în vara anului 2025, după ce, în iunie, serviciile secrete ale Rusiei au publicat imagini şi declaraţii ale celor doi ofiţeri SIS: "Cerinţa noastră era foarte simplă: eliberaţi-i necondiţionat, pentru că ei nu au făcut nimic rău pe teritoriul Federaţiei Ruse. Respectiv, am intrat într-un ciclu lung de discuţii, cu multe detalii".

Ancheta internă a fost iniţiată imediat după capturarea ofiţerilor. Potrivit şefului SIS, aceasta este finalizată în proporţie de 99% şi urmează să ofere, la final, răspunsul la întrebarea principală: de ce a eşuat misiunea secretă.

"Din start am pornit o anchetă internă. 99% din toată evaluarea a fost finalizată. Tot ce a rămas sunt declaraţiile lor (nr. ofiţerilor). Acum că sunt acasă, sunt în siguranţă, colegii mei vor discuta cu ei, să vedem tot tabloul, de ce această misiune a eşuat. Şi vom lua o decizie".

Întrebat dacă este luată în calcul o posibilă "trădare" din interiorul instituţiei, şeful SIS a declarat că ancheta va clarifica toate circumstanţele. După finalizarea acesteia, instituţia va decide dacă va sesiza Procuratura şi ce măsuri vor fi luate.

Totodată, Musteaţă a menţionat că cei doi ofiţeri rămân în continuare în serviciu şi reprezintă "un exemplu" pentru instituţie: "Ei au mers într-o misiune secretă în Rusia în interesul Republicii Moldova. Noi am luptat ca să-i aducem acasă. Serviciul nu lasă pe nimeni în urmă, serviciul luptă pentru ofiţerii săi".

La 28 aprilie, la punctul de trecere Pererov - Beloveja, la frontiera belaruso-polonă, a avut loc un schimb multilateral de deţinuţi, la care au participat Polonia, Republica Moldova, Rusia şi Belarus. În cadrul operaţiunii, părţile au făcut un schimb de 10 persoane, după formula "cinci la cinci". Republica Moldova i-a recuperat pe cei doi ofiţeri de informaţii, care ar fi fost arestaţi de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei la Moscova, în primăvara anului 2025.

Anterior, FSB a declarat că cei doi ar fi îndeplinit misiuni ale SIS "îndreptate împotriva securităţii Rusiei". Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a respins atunci acuzaţiile privind implicarea celor două persoane în activităţi ale serviciilor speciale. MAI a calificat declaraţia părţii ruse drept neîntemeiată şi speculativă.

În schimbul celor doi ofiţeri de informaţii, la solicitarea Moscovei, Republica Moldova i-a predat pe Alexandru Balan şi Nina Popova, cetăţeană rusă.

Alexandru Balan, care deţine cetăţenie moldovenească şi română, a fost arestat în România în septembrie 2025, într-un dosar de trădare de patrie. Acesta este acuzat că s-a întâlnit de două ori, la Budapesta, cu reprezentanţi ai KGB-ului Belarusului şi a transmis informaţii secrete în schimbul banilor.

Fostul şef adjunct SIS a fost judecat într-un dosar de trădare de patrie şi în Republica Moldova, în care a fost condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare. Sentinţa a fost pronunţată de Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani pe 15 aprilie, după prima şedinţă de judecată, care s-a desfăşurat cu uşile închise. Balan, care se afla în arest la domiciliu în România şi a participat prin videoconferinţă, şi-a recunoscut vinovăţia şi a solicitat examinarea cauzei penale în procedură simplificată.

Ulterior, pe 24 aprilie, Alexandru Balan a fost extrădat din România la Chişinău.

Pe 28 aprilie, în ziua schimbului internaţional de persoane, preşedinta Maia Sandu l-a graţiat pe Alexandru Balan pentru a putea pleca în Belarus.

Acesta a ajuns în Belarus în seara aceleiaşi zile. Presa belarusă de stat a publicat imagini video în care acesta este întâmpinat cu flori şi cadouri. Mass-media l-a prezentat pe Balan drept "agent de informaţii" care "şi-a îndeplinit datoria faţă de patrie". Potrivit acesteia, florile şi cadourile ar fi venit din partea preşedintelui Alexandr Lukaşenko.