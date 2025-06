LIVE TEXT Bacalaureatul 2025. Încep probele scrise. Ministrul Daniel David: „Fiți aproape de ei la modul rațional”

Absolvenții de liceu încep marți, 10 iunie, susținerea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2025, cu proba la Limba și literatura română. Sunt așteptați aproximativ 108.000 candidați.

Candidații care s-au înscris pentru susținerea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2025, aproximativ 108.000 la număr, 13.800 dintre aceștia din promoții anterioare, sunt așteptați în cele 447 centre de examen organizate în toată țara.

Candidații din promoțiile anterioare vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Accesul este permis până la ora 8.30, sălile sunt supravegheate audio-video

Probele încep la ora 9.00, iar accesul candidaților în săli este permis, în baza unui act de identitate valid, până cel târziu la ora 8.30. Candidații au la dispoziție trei ore, calculate din momentul încheierii distribuirii subiectelor în sala de examen, pentru rezolvarea cerințelor. „Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare”, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Hârtia folosită la probele scrise este doar cea distribuită în sălile de examen, iar candidații au voie să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră pentru scris, în timp ce pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza creion negru. Se poate apela la instrumentele de desen doar la probelele scrise la Matematică și Geografie.

Este interzisă introducerea în sala de examen a obiectelor precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.. Nu au voie nici cu mijloace electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.) și nici cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc..

Candidaților le este interzis „să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul”. Cei care încalcă această regulă vor fi eliminați din examen, „indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise”, interdicția fiind aplicată și pentru următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Candidații trebuie să știe că sălile de examen sunt supravegheate audio-video pe durata desfășurări probelor, iar comisiile de examen fac verificări prin sondaj, în cazul în care se constată nereguli fiind verificate înregistrările din toate sălile centrului respectiv de examen.

Vizualizarea lucrărilor, disponibilă în premieră

La examenul de Bacalaureat 2025 există și un element de noutate: posibilitatea vizualizării lucrării înainte de a decide depunerea unei contestații.

„Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației”, precizează ministerul. Candidații își asumă în scris, printr-o declarație-tip, că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Candidații vor primi, la prima probă scrisă pe care o susțin, coduri pe baza cărora vor verifica, fie pe site-ul dedicat, fie în lista afișată la centrul de examen, rezultatele în ziua afișării acestora, datele lor de identitate fiind anonimizate.

De știut că rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate atât pe pagina dedicată examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.

Subiectele și baremul de corectare se publică la ora 15.00

Un candidat este declarat promovat dacă se îndeplinesc în același timp trei condiții: a susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; a obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele scrise; a obținut cel puțin media 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Ministerul Educației și cercetării a anunțat și punerea la dispoziție a unui linii TELVERDE la care, în zilele în care se susțin probe scrise, pot fi anunțate eventuale nereguli. Linia TELVERDE 0800801100 funcționează între orele 8:00 - 16:00 (excepție face ziua de vineri, 13 iunie, când intervalul de funcționare este cuprins între orele 8:00 - 14:00.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va publica subiectele și baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15.00, pe site-ul de profil.

„Examenul este important și trebuie să dea tot ce pot, dar nu le definește valoarea ca oameni”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis un mesaj înainte de probele scrise, îndemnându-i pe absolvenți să reflecteze la spusele lui Nelson Mandela: „Eu nu pierd niciodată. Fie câștig, fie învăț!”

„Mai concret, elevilor le transmit ceea ce le-am spus și în luna ianuarie, și anume că examenul este important și trebuie să dea tot ce pot, dar că nu le definește valoarea ca oameni, ci doar nivelul de pregătire din acel moment. Mai mult decât atât, acest nivel de pregătire este reflectat și incomplet, în condițiile în care evaluarea este punctuală și nu acoperă toate competențele vizate de procesul educațional din liceu. Dar este un examen important, să-l ia în serios și le urez succes!”, a transmis ministrul.

Daniel David le-a mulțumit totodată profesorilor pentru efortul de a organiza în condiții bune examenul de bacalaureat, „fie că au, fie că nu au discipline cuprinse în acest examen”, subliniind că „trebuie lucrat ca o comunitate profesională în beneficiul copiilor”.

„Părinților le spun că este bine să-și arate interesul și suportul față de participarea copiilor la examenul de bacalaureat, chiar să aibă așteptări mari, dar acestea nu trebuie formulate rigid („Trebuie cu necesitate să...”), catastrofic („Este o catastrofă dacă nu...), cu toleranță scăzută („Nu pot suporta dacă nu se întâmplă ce trebuie...”) și global-negativ („Dacă nu se întâmplă ce trebuie, atunci copiii/profesorii/părinții sunt X”). Evident că, în cazul în care așteptările nu sunt confirmate, nu poți să fii bucuros sau calm, dar emoțiile negative sănătoase (îngrijorare, nu anxietate/panică; tristețe, nu deprimare; nemulțumire, nu furie; păreri de rău/regrete, nu vinovăție) ne ajută să ne reorientăm într-un plan B, de dragul copiilor. Fiți aproape de ei la modul rațional!”, este îndemnul ministrului Educației și Cercetării, adresat părinților.

Calendarul probelor scrise

Probele scrise ale Bacalaureatului 2025 se suțin după următorul calendar:

Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă - 10 iunie 2025;

Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă 11 iunie 2025;

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă 13 iunie 2025;

Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă 16 iunie 2025;

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00—18.00) 20 iunie 2025;

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 23-24 iunie 2025;

Afișarea rezultatelor finale - 30 iunie 2025.