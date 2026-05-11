Grupul parlamentar POT își schimbă numele în „Uniți pentru România”. Anamaria Gavrilă, unul din membri

Grupul deputaților Partidului Oamenilor Tineri (POT) și-a schimbat denumirea în „Uniți pentru România”, a anunțat luni, 11 mai, deputatul Răzvan Chiriță, reprezentantul partidului.

„Aş vrea să aduc la cunoştinţa plenului că, în urma deciziei adoptate în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaților, din data de 6 mai a fost aprobată schimbarea denumirii grupului parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri în grupul parlamentar «Uniţi pentru România». Grupul este format din 16 membri”, a transmis deputatul în plen, potrivit Agerpres.

Răzvan Chiriţă a precizat că este liderul acestui grup, iar vicelider este Daniel Grofu. Secretari sunt Gabriela Porumboiu şi Călin Florin Groza.

Membri ai grupului sunt: Maria Cernit, Codruţa Maria Corcheş, Anamaria Gavrilă, Andrei Csillag, Bianca Eugenia Gavrilă, Ancuţa Florina Irimia, Kroncsiş Sebastian, Sergiu Matei, Dan Nicolae, Gheorghe Pâclișan, Cristian Popa, Gheorghe Răducea.

În februarie, Răzvan Chiriță anunța constituirea noului grup parlamentar, din care făceau parte, la început, 19 deputați proveniți din POT. Ulterior, POT a venit cu o reacție.

„Un fost deputat POT, Răzvan-Mirel Chiriță, solicită redenumirea Grupului parlamentar fără a avea acest drept, fiind exclus din rândurile partidului încă de la data de 10 decembrie 2025.

În acest context, POT solicită Biroului Permanent al Camerei Deputaților să ia act de nulitatea actelor depuse de deputatul Răzvan-Mirel Chiriță privind schimbarea denumirii Grupului parlamentar precum și aderarea unor noi membri la acest grup”, anunță POT pe pagina sa de Facebook.