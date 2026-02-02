Un deputat exclus din POT este pe cale să îi sufle partidul Anamariei Gavrilă. A cerut crearea unui nou grup parlamentar

Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a anunțat luni, în plenul Camerei Deputaților, constituirea unui nou grup parlamentar, „Uniți pentru România”, din care fac parte 19 deputați proveniți din Partidul Oamenilor Tineri (POT).

„În temeiul prevederilor art. 69 din Constituţie, art. 15 alin. (3) pct. 1 şi art. 20 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, subsemnatul Răzvan Mirel Chiriţă, lider de grup, vă aduc la cunoştinţă următoarele: Cu majoritate de voturi, membrii grupului parlamentar au decis schimbarea denumirii grupului. Astfel, grupul îşi va desfăşura activitatea sub denumirea Uniţi pentru România", a afirmat Chiriţă, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, au fost depuse şi aprobate de către majoritatea membrilor grupului parlamentar acordurile de afiliere la acest grup din partea următorilor deputaţi: Albu Dumitriţa, Csillag Andrei, Groza Călin, Piclişan Gheorghe, Simu Aurora Tasica.

„Ca urmare a deciziilor aprobate de majoritatea membrilor grupului, informăm plenul Camerei Deputaţilor (...) că grupul parlamentar 'Uniţi pentru România' este compus din 19 membri. Lider de grup - subsemnatul, vicelideri - Grofu Daniel, Nicolae Dan Mihai, Simu Aurora Tasica, secretari - Porumboiu Gabriela, Groza Călin Florin", a transmis Chiriţă.

Informarea a fost trimisă anterior Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, care a înaintat-o Comisiei de regulament.

Partidul Oamenilor Tineri a reacționat în urma acestui anunț.

„Un fost deputat POT, Răzvan-Mirel Chiriță, solicită redenumirea Grupului parlamentar fără a avea acest drept, fiind exclus din rândurile partidului încă de la data de 10 decembrie 2025. În acest context, POT solicită Biroului Permanent al Camerei Deputaților să ia act de nulitatea actelor depuse de deputatul Răzvan-Mirel Chiriță privind schimbarea denumirii Grupului parlamentar precum și aderarea unor noi membri la acest grup”, anunță POT pe pagina sa de Facebook.

În 2023, Chiriță a fost trimis în judecată de DNA după ce, în pandemie, firma la care este asociat și administrator a primit de la Primăria Slatina contracte de achiziție de materiale sanitare la prețuri supraevaluate.