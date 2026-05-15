Trei apeluri la 112 despre prăbuşirea unui avion în județul Neamț. ISU dezminte informațiile

ISU Neamț a anunțat, vineri, că pe internet circulă imagini false cu prăbușirea unui avion în județul Neamț. Autoritățile dezmint, spunând că sunt false.

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanţii ISU, pe parcursul zilei de vineri au fost înregistrate la 112 trei apeluri care ”au semnalat faptul că s-a auzit un zgomot puternic care se aseamănă cu o explozie în comuna Pipiri”’.

De asemenea, pe reţelele sociale au apărut imagini cu un avion prăbuşit, despre care reprezentanţii ISU Neamţ susţin că sunt false.

„Autoritățile competente cu rol în gestionarea unei astfel de situații au efectuat cercetări în zonă și nu au constatat faptul că ar fi avut loc o explozie. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare sunt false și NU au legătură cu realitatea din județul Neamț”, informează ISU Neamț.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, în această perioadă au loc zboruri de antrenament la înălțimi mici, făcute de aeronave militare. Cei trei cetățeni care au semnalat la 112 presupusul zgomot ca de explozie, au auzit, cel mai probabil, motorul aeronavelor care fac aceste zboruri de antrenament.

„Vă rugăm să nu distribuiți informații neverificate și să vă informați doar din surse oficiale”, transmite ISU Neamț.