Schimbare de paradigmă în IT-ul românesc: de la „viață de lux”, la austeritate și investiții de siguranță, după eliminarea scutirii de impozit

După ani în care industria IT din România a fost asociată cu salarii mari, beneficii generoase și un stil de viață orientat spre consum, angajații din domeniu par să fi intrat într-o nouă etapă: cea a prudenței financiare. O discuție amplă apărută recent pe platforma Reddit, în comunitatea dedicată programatorilor români, indică o schimbare profundă de comportament, pe fondul instabilității pieței, al concedierilor și al modificărilor fiscale.

Perioada considerată de mulți drept „de aur” pentru IT-ul local – marcată de recrutări agresive și cheltuieli relaxate – pare să fi fost înlocuită de un pragmatism sever. Tot mai mulți specialiști vorbesc despre intrarea într-un „mod de supraviețuire” sau, cel puțin, într-o fază de consolidare financiară.

Creditele, principala vulnerabilitate

Cea mai vizibilă tendință este orientarea către achitarea anticipată a datoriilor, în special a creditelor ipotecare. Pentru mulți IT-iști, eliminarea ratelor lunare a devenit prioritatea zero într-un context economic incert.

„Schimbarea majoră a venit când mi-am achitat creditul la casă. Am început să investesc cam jumătate din salariu, în loc de un sfert”, scrie un membru al comunității, explicând că lipsa datoriilor oferă o siguranță imposibil de ignorat într-o piață volatilă.

Tăieri drastice în cheltuielile de lifestyle

Ieșirile frecvente la restaurant, comenzile săptămânale de mâncare sau city break-urile spontane sunt tot mai rar menționate. Mulți utilizatori afirmă că au redus aceste cheltuieli la minimum, invocând atât creșterea prețurilor, cât și un raport calitate–preț considerat nesatisfăcător.

„De la restaurant săptămânal și comenzi frecvente am ajuns la o comandă pe lună. Restaurantele au ajuns mai scumpe decât în Viena, cu o calitate mediocră”, notează un alt utilizator, criticând dur sectorul HoReCa din România.

Fondul de urgență, noua regulă nescrisă

Dacă în anii anteriori stabilitatea locului de muncă era considerată implicită, astăzi tot mai mulți IT-iști își construiesc fonduri de rezervă care să acopere între șase și 12 luni de cheltuieli.

„Am devenit mai atent și mai disciplinat financiar. Am crescut fondul de urgență, am redus cheltuielile recurente care nu aduceau valoare și mi-am diversificat sursele de venit. Nu e pesimism, e realism”, explică un alt internaut.

Reorientare profesională și planuri alternative

Pentru unii, presiunea din industrie a dus la decizii radicale: închiderea firmelor, plecarea din țară sau chiar planuri de ieșire completă din IT. Alții au acceptat venituri mai mici pentru a rămâne activi profesional, în așteptarea unei redresări a pieței.

Un utilizator povestește că și-a achitat apartamentul din veniturile obținute anul trecut și ia în calcul renunțarea la IT dacă alte domenii devin mai profitabile. Un altul spune că a renunțat la achiziția unui apartament în București, deși avea avansul pregătit, și analizează redirecționarea banilor către o micro-fermă, ca alternativă de autosustenabilitate.

Contextul economic, factor decisiv

Schimbarea vine după un an 2025 descris de mulți ca fiind „extrem de sec”, cu mai puține interviuri, cerințe tehnice mai dure și o concurență crescută. La acest tablou se adaugă modificările fiscale – creșterea taxelor pe dividende, eliminarea unor facilități și plafonarea micro-întreprinderilor – care au afectat direct freelancerii și firmele mici din IT.

Industria IT din România nu mai este terenul câștigurilor rapide și al siguranței absolute. Programatorul anului 2026 este mai atent la fluxul de numerar, prioritizează stabilitatea financiară și tratează jobul ca pe o resursă care trebuie protejată, nu ca pe o garanție.

„Vremurile când firmele aruncau cu bani în stânga și în dreapta s-au dus”, rezumă un senior din industrie, descriind noua realitate a unuia dintre cele mai importante sectoare economice ale României.