Scandalul OUG 84. Noua ordonanță le dă permisele înapoi șoferilor prinși drogați la volan

Noua OUG 84 care modifică Codul Rutier în privința testării antidrog a șoferilor îi va ajuta pe cei prinși la volan sub influența stupefiantelor să-și recupereze permisele și să conducă din nou.

„Acest termen de 72 de ore, în raport cu poezia Poliției Române, că scoatem drogații de pe drumurile publice, creează o altă situație juridică interesantă. Această regulă se va aplica și celor care s-au supus testării preliminare și s-a constatat existența în corp a substanțelor interzise, a drogurilor. Ceea ce înseamnă că dacă avem un șofer care a fost prins la începutul lunii iunie, sub influența cocainei, de exemplu, a fost testat preliminar, a ieșit pozitiv la cocaină, i s-au recrutat probe biologice, încă n-au venit probele biologice, și de la momentul apariției acestei ordonanțe, în 3 zile, acea persoană va putea conduce pe drumurile publice. Deci avem o anomalie. Ce condamnam era lipsa oricărui indiciu, a prezumției de nevinovăție, dar, în cazul în care tu, Poliția Română, vii și spui că aparatele sunt foarte sigure și foarte precise, deci cel pe care l-ai depistat pozitiv la cocaină, clar a fost sub influența acestui drog, prin această măsură, vii și extinzi acest termen de 72 de ore și pentru cei care au calitate în dosare penale, adică dispare dezideratul că scoatem drogații pe drumurile publice.”, a comentat pentru „Adevărul” Cosmin Andreică, șeful Sindicatului Europol, modificările aduse controversatei OUG 84.

Mai exact, șeful Europol atrage atenția că soluția care îi salvează pe cei nevinovați -depistați fals pozitiv de aparatele drugtest rapide, îi salvează pentru un timp și pe consumatorii de droguri, depistați pozitiv la volan.

Cum ar trebui să arate o lege care să lupte împotriva șoferilor drogați

Dacă ne raportăm la OUG 84, Cosmin Andreică consideră că implementarea acestor prevederi trebuie să fie amânată până în momentul în care INML va putea să elibereze testele în 72 de ore.

„Să fie amânate 6 luni de zile, să se întâmple ceea ce au spus zilele acestea, că vor investi 45 de milioane de euro în aparatură. Ceea ce înseamnă că în șase luni, acesta va fi un termen rezonabil. Iar după această perioadă, să vii cu această măsură, când tu știi că într-adevăr în 72 de ore poți să procesezi 90% din probe.”, a punctat acesta.

Chiar dacă ministrul de interne Cătălin Predoiu s-a apărat de criticile premierului Marcel Ciolacu, care l-a acuzat că „a pus căruța înaintea cailor”, subliniind că INML a anunțat că analizele pot fi gata în 3-7 zile, acest lucru nu se întâmplă în realitate.

Cosmin Andreică susține că, potrivit unor surse din INML, „din volumul total de muncă pe care îl înregistrează astăzi, va putea acoperi între 8 și 10% din probe în intervalul celor 72 de ore”. Ori asta înseamnă că 90% din șoferi și-ar primi permisele înapoi fără să aibă un raport toxicologic.

De altfel, nici prevederea care spune că polițistul rutier are obligația explicită de a testa cu etilotestul șoferii în situația în care observă în vehicul recipiente care ar putea conține băuturi alcoolice, inclusiv recipientele SGR care sunt duse de români la reciclat, nu a dispărut din lege.

Protestul împotriva OUG 84

Comunitatea Declic a lansat o petiție prin care solicită premierului Marcel Ciolacu să anuleze această ordonanță. Până acum, peste 188.000 de oameni au semnat petiția, iar joi, 11 iulie, de la ora 18:00, este organizat un protest împotriva acestei ordonanțe, în Piața Victoriei.

În ciuda modificărilor anunțate de Guvern, reprezentanții comunității nu renunță la protest, ba chiar au instalat în Piața Victoriei un banner uriaș cu mesajul: „Ciolacu, de ce distrugi viețile șoferilor nevinovați? Anulează OUG 84!”.

„Le mulțumim celor 188.000 de semnatari ai petiției Anulați OUG care lasă fără permis șoferi nevinovați! Continuăm, ne vedem la ora 18:00 în Piața Victoriei, să cerem modificarea legii, pentru a opri pedepsirea șoferilor care, din cauza medicamentelor sau a alimentelor, au urme de substanțe interzise în organism, fără să fie sub influența lor.”, au scris aceștia pe Facebook, după anunțarea modificărilor referitoare la OUG 84.

Anunțul dimineții

„Aşa cum am anunţat, modificăm Ordonanţa de urgenţă privind siguranţa rutieră, mă refer în special la suspendarea permisului de conducere până la finalizarea testelor antidrog în laboratoarele de medicină legală. Dacă rezultatul nu vine în maximum 72 de ore, şoferii primesc carnetele înapoi. Am cerut Ministerului de Interne să ţină cont de observaţiile societăţii civile pentru că aşa este firesc. Dacă statul nu are capacitatea administrativă de a rezolva problema testării într-un termen rezonabil, nu trebuie să îi pedepsim pe români. Măsurile luate pentru a preveni dramele cauzate de consumul de droguri la volan sunt foarte importante, dar nu pot afecta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti", a declarat prim-ministrul, la începutul şedinţei de Guvern.

Și președintele Klaus Iohannis a subliniat că trebuie găsite soluțiile cele mai bune pentru problema șoferilor drogați.

„Există probleme cu drogurile până şi în şcoli, există câteodată la şoferi şi trebuie luate măsuri, dar aceste măsuri trebuie să fie corecte”, a declarat Klaus Iohannis.

Concret, este vorba despre trei modificări, a precizat ministrul de Interne, Cătălin Predoiu: