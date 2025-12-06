Marile case de creație se întorc la vechea croitorie. Roxana Ostroveanu: Tiparul se croiește astfel încât să sublinieze atuurile

În modă, unul dintre cele mai importante aspecte este ochiul celui care îți construiește rochia pe corp: felul în care îți citește silueta, îți vede atuurile, micile imperfecțiuni și știe ce să pună în evidență sau să mascheze.

Toate aceste observații ajung în tipar, iar tiparul- în felul în care rochia e percepută, purtată și iubită de către clientă.

Cum lucrau marile case couture

Așa lucrau marile case couture: în anii ’50–’80 colecțiile se construiau direct pe corpul modelelor, cu zeci de probe, iar aceeași femeie era de obicei și muză, și fit model, și prezență iconică în show, scrie Click.ro.

Azi, logistica e mult mai mare (show-urile au 40–80 de look-uri, zeci de modele diferite), dar în continuare marile case, pe lângă ”cabin models”/ ”fit models” pe care continuă să le aibă, ajustează fiecare look pe modelele din show, pentru că hainele cele mai reușite sunt, în continuare, gândite pe un corp real, nu doar pe hârtie.

Cu Roxana Ostroveanu, creative director al Imroska, experiența e fix aceasta: rochia se construiește pe tine. Tiparul se desenează astfel încât să flateze atuurile- poate fi clavicula, talia, felul în care se mișcă șoldurile și să corectează micile asimetrii, detalii pe care hainele de serie le ignoră. În atelier vezi și busturile profesionale Stockman, folosite de mari designeri pentru lucru de precizie, dar adevăratul reper rămâne tot corpul tău.

Și într-o lume în care găsești „rochii de o seară” la un click distanță, o rochie Imroska, gândită și croită pe măsura ta, din materiale naturale și cu accesorii calitative, devine o mică bijuterie.

Materialele bune nu doar arată bine în poze- se văd în mișcare, în căderea pliurilor, în faptul că nu „înțeapă” nimic și nu te obligă să alegi între estetic și confort. Te gândești mai puțin la rochie și mai mult la cum te simți în ea. Ești tu, doar… desenată în ce îți vine cel mai bine.