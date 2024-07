Scandalul OUG 84. Predoiu, după ce a fost urecheat de Ciolacu: Analizele la INML pot fi gata în 3-7 zile

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, joi, după ce premierul Marcel Ciolacu i-a făcut o observație tema OUG 84 - privind testarea antidrog - că INML a anunțat că analizele pot fi gata în 3-7 zile.

„După cum știți, astăzi, Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgență prin care a dezvoltat și a modificat prevederile Ordonanței de Urgență 84, anterior adoptate, cu privire la unele dispoziții privind siguranța pe drumurile publice. În principiu această ordonanță adoptată, astăzi, dezvoltă, cum spuneam, Ordonanța precedentă, sub doar aspecte importante. În primul rând instituie un termen de 72 de ore, în care instituțiile de medicină legală trebuie să elaboreze analizele toxicologice prin care să evidențieze sau nu prezența sau nu a alcoolului și a substanțelor interzise în sângele persoanelor care au fost testate pozitiv cu drog-test sau care au refuzat testarea", a declarat ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Potrivit ministrului, a doua modificare importantă este aceea că la expirarea acestui termen obligatoriu pentru instituțiile de medicină legală, de 72 de ore, în cazul în care rezultatul nu sosește de la laborator persoanei respective i se restituie permisul.

Iar a treia modificare importantă, potrivit ministrului, vizează faptul că analizele se efectuează doar de către instituțiile de Medicină Legală.

„Anterior în varianta Ordonanței precedente acestea analize puteau fi efectuate și de către Laboratoarele Poliției Române, laboratoare care precizez sunt acreditate conform standardelor internaționale", a afirmat Predoiu.

Reacția lui Predoiu, după reproșul lui Ciolacu

Ministrul de Interne a precizat, printre altele, vizavi de „reproșul premierului” că „dezbaterea publică asupra proiectului de ordonanță a început în toamna anului trecut”.

„Ce aș mai vrea să precizez în încheiere, sunt obligat să o fac față de Ministerul de Interne și colectivul de lucru de la Minister, și nu în ultimul rând față de Partidul Național Liberal, vizavi de reproșul premierului pe care l-ați văzut cu toții, - faptul că dezbaterea publică asupra proiectului de ordonanță a început în toamna anului trecut, în octombrie. Pe parcursul dezbaterii publice de la Ministerul de Interne, în mod repetat, în scris, dar și verbal, prin reprezentanții INML, Ministerul de Interne a fost informat de către reprezentanții INML, asupra faptului că pot efectua din această vară analize toxicologice în termen rezonabil de trei până la maxim șapte zile. Menționând de asemenea că investițiile în capacitatea de analiză a instituțiilor de medicină legală vor crește și aceasta la rândul ei va crește. De asemenea am fost informați, în cadrul acestor dezbateri publice, cu privire la toate punctele de vedere exprimate în legătură cu modalitățile prin care să creștem siguranța pe drumurile publice așa cum ni s-a cerut în mod repetat”, a explicat ministrul.

Cătălin Predoiu a menționat că această ordonanță nu este un demers izolat al Ministerului Afacerilor Interne, ci „este o măsură care se înscrie într-o politică pe care am cerut-o și am impus-o la Ministerul Afacerilor Interne, încă de la preluarea mandatului. „A fost în mod repetat citată trunchiat declarația subsemnatului în sensul că lupta cu drogurile este pierdută. Este o declarație mai largă pe care am făcut-o la preluarea mandatului, și nu la jumătatea lui, la preluarea mandatului, o declarație care a inclus și comandamentul de a întări această luptă, de a iniția măsuri contract traficului și consumului de droguri, inclusiv la volan, și de a câștiga această luptă”, a adăugat ministrul.

Ministrul de Interne a afirmat totodată că în ultimele 12 luni, în urma stabilirii priorităților, Poliția Română a lansat în jur de 1000 de operațiuni importante antidrog, „mai precis 937, dintre care 398, aproximativ 400 de mari operațiuni antidrog”.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, înaintea ședinței de Guvern, că se va modifica ordonanța de urgență cu privire la OUG 84, privind testarea anti-drog a șoferilor. Șeful Executivului a afirmat că speră ca ministrul de Interne, Cătălin Predoiu,„și-a învățat lecția și, în viitor, nu va mai pune căruța înaintea cailor”.