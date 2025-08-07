Şarpe de peste un metru, dintr-o specie protejată prin lege, capturat de jandarmi într-o locuință

Un șarpe, identificat ca fiind balaur dobrogean, o specie inofensivă pentru om și protejată de lege, a fost capturat joi, de jandarmi, într-o locuință din localitatea 2 Mai, din județul Constanța.

Autoritățile au fost alertate că în interiorul unei case a fost văzută o reptilă considerată „agresivă” de proprietarii locuinței.

Jandarmii constănțeni din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemați de urgență joi, 7 august, în jurul orei 12:30, pe strada Nucilor din satul 2 Mai, unde fusese semnalată prezența unui șarpe, de peste un metru lungime.

Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele.

„Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară și protejată. Șarpele nu a fost rănit în timpul operațiunii și a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitația orașului”, precizează Jandarmeria Constanța.

De asemenea, un balaur dobrogean i-a băgat în sperieți pe oamenii din Gara Mangalia, în luna iulie, când a fost capturat și apoi eliberat în siguranță de jandarmii din Mangalia.

Balaurul dobrogean este un șarpe de talie mare, care atinge o lungime totală a corpului de până la 2 metri, fiind unul dintre cei mai mari șerpi din România.

În jurul balaurului dobrogean, cel mai mare şarpe din România, s-au creat mai multe legende înfricoşătoare. Deşi este neveninos, se mişcă destul de lent şi se hrăneşte cu rozătoare, cu păsări şi cu ouăle lor, în poveştile localnicilor, el capătă apecte apocaliptice: are o lungime de peste doi metri şi a atacat animale mari, chiar căprioare.

Specialiştii spun că acest şarpe este unul deosebit din mai mai multe puncte de vedere.

În România, împerecherea are loc în lunile iunie-iulie. În această perioadă aceşti şerpi ţin un „post nupţial” caracteristic. Femela depune de la patru până la 16 ouă, care eclozează după câteva luni. S-a observat că femelele au grijă de urmaşi, un fenomen rar întâlnit printre şerpi. Când este atacat, balaurul dobrogean şuieră sau pufăie.