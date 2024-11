Regula care le dă mari bătăi de cap șoferilor. „Țăranu` cu portocaliu a venit cu semnalul stânga pus și era să...”

Modificările din Codul Rutier indică o nouă regulă de circulație în sensul giratoriu, conform căreia o singură bandă va avea întotdeauna prioritate. Mulți șoferi nu s-au obișnuit încă cu această schimbare.

Pe platforma socială Reddit, un internaut a ridicat o problemă destul de des întâlnită, dar la care în continuare mulți șoferi nu au o soluție. Concret, nu puține sunt cazurile în care, în intersecții nedirijate sau dirijate, destui șoferi nu știu dacă și cui trebuie să dea prioritate, consecința fiind adeseori reprezentată de producerea de accidente rutiere ce ar fi putut fi evitate cu o minimă cunoaștere a Codului Rutier.

„Eram mașina verde și așteptăm să întru în giratoriu și țăranu cu portocaliu a venit de la 200 m cu semnalul stânga pus și era să ma bag in față lui când a ținut-o înainte de fapt. Dacă o țineți înainte, vă rog eu nu mai semnalizați stânga că încurcați toți ceilalți participanți la trafic, inclusiv ăia de vin din sensul opus se vor opri ca să îți dea ție proprietate când tu o ții înainte”, a scris internautul supărat, care și-a însoțit postarea de următoarea imagine.

Cei mai mulți dintre cei care au comentat i-au dat dreptate, iar unii dintre ei au povestit că s-au găsit în situații similare. Nu au lipsit însă nici „haterii” de servici și nici cei care au avut alte opinii. Suficient pentru o dezbatere în toată regula, cu sute de mesaje.

„Am pus popcorn la făcut pentru discuțiile care urmează”, a scris cineva, intuind că va urma un tsunami de comentarii. „Asta nu e de popcorn, e de stat aici. Am dat drumul la grătar, am pus berea la rece. Mai merg odată la magazin, dacă mai vreți ceva spuneți acum că eu nu mai plec până nu se termină scandalul din comentarii”, a ținut-o un coleg de forum.

Conduita preventivă și românii

„99% sunt despre cine are dreptate, dar nu vorbește nimeni despre conduita preventivă. Ceva de vis”, a observat cineva.

„Asta îmi aduce aminte de bancul ăla: merge unul cu un taxi și prinde un semafor roșu. Taximetristul trece pe roșu și clientul întreabă ce face. Șoferul răspunde relaxat: stai domne liniștit sunt meseriaș. La următorul semafor e verde și ăsta oprește. Ce faci domne? Păi am oprit să nu treacă vreun meseriaș din partea cealaltă. Cam asta e conduita preventivă”, s-a amuzat altcineva.

„Eu în sensuri giratorii conduc defensiv și chiar și când am prioritate mă asigur în toate oglinzile pentru că românii nu știu să conducă în sens giratoriu... Problema asta cu semnalizat stânga când de fapt merge înainte am văzut-o de nenumărate ori”, a observat altul. „Nu doar românii, stai liniștit. Eu locuiesc în Italia și aici nu se semnalizează în giratoriu în nicio direcție, ca în junglă”, i-a replicat altcineva. „Nothing prepared me for Catania. Eu așa condus rău ca în sudul Italiei nu am văzut, și am mai scos capul prin Europa”, i-a dat altul dreptate. „În Spania zici că au toți BMW... nu semnalizează nimeni, nicăieri. Cel puțin în Andalusia și în Valencia. Nu știu cum o fi prin părțile celelalte”, a fost altă opinie.

„Viața primează, nu vreau să mă îngroape cu semnul de prioritate”, a comentat un internaut. „Dacă mergi cu destulă viteză poți spulbera semnul de prioritate și nu mai ai problema asta”, a glumit altul.

Ce spun internauții

„Nu se semnalizează intrarea în sens giratoriu, ci doar ieșirea. Excepție: dacă intri în sensul giratoriu și ieși la prima ieșire, evident că semnalizezi dreapta. Dacă ești pe banda 2 (sau oricare bandă) și vrei să ieși, semnalizezi la ieșire, dar te asiguri că nu e nicio mașină pe banda 1 sau oricare o traversezi (dacă ești pe oricare altă bandă), practic tu calci pe banda 1 când ieși din sens, nu e greu de înțeles... În caz de accident nu ție îți da dreptate. Mai mult de atât, e mereu indicat să te asiguri din dreapta când faci dreapta, chiar dacă ești pe banda 1, e posibil că un amețit de biciclist/trotinetist/scuterist să apară acolo și să îi tăi calea...”, a intervenit cineva care a postat și linkul unui articol despre schimbările din Codul Rutier. Și tot el a adăugat: „LE: mașina verde putea liniștită intră în sens giratoriu pe banda 1 și chiar să facă tot sensul de pe banda 1 (da știu, surpriză), iar mașina portocalie trebuia să cedeze trecerea (surpriză din nou).”

Și alții au venit cu clarificări și au explicat că recent, în ultimii ani, Codul Rutier s-a schimbat.

„S-a și schimbat Codul Rutier acum recent (1-2 ani) pe tema asta, dacă vrei să ieși din sens, trebuie să acorzi prioritate celor care își continua drumul.” A fost completat de altul: „Sunt destul de sigur că mereu a trebuit să acorzi prioritate când schimbi banda, in sens giratoriu sau oriunde altundeva.”

„Cam așa a fost tot timpul. Doar că acum s-a clarificat să nu mai existe dubii din punct de vedere legislativ. (Că veneau unii și invocau încadrarea greșită la intrare)”, a observat cineva. „Citesc aici și mă minunez de comentarii... Măi oameni buni, citiți modificările Codului Rutier, în fiecare an se aduc modificări, nu e așa greu să fiți la zi”, a punctat un internaut.

Ce spune Codul Rutier

În articolele 57, 58 și 59 din Codul Rutier sunt specificate foarte clar situațiile în care șoferii trebuie să dea prioritate, în funcție de tipul de intersecție și de indicatoare sau semafoare.

La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condiţiile stabilite prin regulament.

”La intersecţiile cu circulaţie dirijată, șoferii sunt obligați să respecte semnificaţia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistului rutier. Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersecţiei”, se specifică în Codul Rutier.

Un detaliu important: în intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate corespunzător, vehiculele ce circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele ce urmează să intre în intersecţie.

În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor ce circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de trecere atunci când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie.

În intersecţii, conducătorii vehiculelor ce virează spre stânga trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se respectă doar în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersecţie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.

”Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie”, se mai precizează la articolul 59 din Codul Rutier.