Foto Romsilva, acuzată că postează imagini generate cu AI. Cum a apărut „vulpea cu cinci picioare” și care este versiunea regiei naționale

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a fost acuzată că a postat pe rețelele de socializare imagini generate cu Inteligență Artificială, în care apare o vulpe cu trei picioare.

„Regia Nationala a Padurilor - Romsilva postează imagini generate cu AI, dar inventează și o poveste cum că ar fi reale. Imaginile se viralizează. Cred că mai mult de 99% dintre oameni îi cred. Pe lângă erorile subtile de noise&blur care încă mai dau imaginile AI de gol, vulpea are trei picioare în spate, iar domnul Alin Brotea, care a făcut pozele, ar trebui să apară în calendar ca fiind sfânt, că prea stau la poză animalele sălbatice la câțiva metri de el”, se arată într-o postare făcută pe Facebook.

Potrivit internautului, imaginile au fost verificate cu Gemini, care a recunoscut watermark-ul invizibil „SynthID”, dovadă că acestea au fost generate cu Nano Banana.

Acuzațiile vin după ce Romsilva a publicat, pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini cu animale sălbatice.

„Frânturi de sălbăticie, din pădurile administrate de Ocolul Silvic Runcu - Direcția Silvică Gorj. Prin intermediul obiectivului colegului nostru, ing. Alin Brotea, putem să ne bucurăm de momente rare din natură. Imaginile au fost surprins în timpul unei acțiuni de patrulare și monitorizare a colegilor noștri de la Direcția Silvică Gorj, în zone în care accesul este de multe ori foarte dificil, ceea ce le face și mai prețioase”, se arată în postarea originală.

Cum răspunde instituția

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a răspuns, marți, în urma acuzațiilor, susținând că acestea nu sunt adevărate, iar imaginile nu au fost create cu ajutorul AI.

„Care este adevărul? NU, nu folosim imagini generate de inteligența artificială. Avem suficiente imagini reale de la colegii noștri de la ocoalele silvice, parcurile naționale și naturale sau herghelii. Dacă am folosi imagini generate de inteligența artificială, am face precizările necesare. Și NU, nu folosim imagini din alte țări, avem suficiente imagini frumoase din țara noastră, NU folosim imagini de dinainte de 1989, cum am fost acuzați uneori, imaginile sunt cât se poate de actuale.

Publicăm pe această pagină foarte multe imagini cu pădurile și frumusețile din pădurile administrate de Romsilva, fotografii reale, surprinse de colegi, camere de monitorizare, drone sau de fotografi profesioniști, cu care avem o relație de colaborare. Mai jos este o fotografie „incriminată” că ar fi fost generată AI. După cum se vede în metadate/proprietăți, este o fotografie reală, realizată în 31 ianuarie 2026, la ora 08:32, cu un aparat Canon EOS 700D, cu obiectiv TAMRON 18-400 mm", se arată în răspunsul dat de instituție.