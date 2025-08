România, pustiită de exodul tinerilor în Occident. „Nu mai e momentul să pleci la spălat de vase, crezând că poți reuși”

Provocările unui nou început în Occident s-au schimbat pentru români în ultimii ani, dar numeroși tineri își doresc să le înfrunte, chiar și atunci când aventura lor ar putea începe de la zero: cu planuri mari, dar fără resurse.

Dezamăgirea față de condițiile de viață din România îi face pe numeroși tineri să își dorească să înceapă o nouă viață în Occident.

România, afectată profund de plecarea tinerilor

Unii dintre ei au relatat pe rețelele de socializare că sunt nemulțumiți de lipsa perspectivelor pe care le au în țară, mai ales în ceea ce privește salariile, chiar și în cazul celor cu studii superioare. De asemenea, au apreciat calitatea vieții din vestul Europei, unde, pe lângă salariile mai ridicate, beneficiază de servicii publice mai bune.

Dorința de a vedea lumea și spiritul aventurier cântăresc, de asemenea, în planurile multor tineri de a părăsi țara pentru a-și căuta de lucru în Occident. În ultimii ani, numărul tinerilor care au părăsit România a rămas ridicat.

„Emigrarea cetățenilor români către țările OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) a crescut cu 9 la sută în 2022 față de anul precedent, ajungând la 268.000. Aproximativ 36 la sută dintre aceștia au migrat în Germania, 18 la sută în Spania și 12 la sută în Italia”, arată un studiu recent publicat de OCDE.

Raportul amintește că Guvernul României a anunțat lansarea unei inițiative în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru a dezvolta un program de atragere a resurselor umane înalt specializate din străinătate (inclusiv expați români) pentru implicarea în activități de cercetare, dezvoltare și inovare în România.

Un studiu amplu realizat de Centrul de Studii Estice (OSW) din Polonia, specializat în analize geopolitice, arată că, deși mai puțin intens decât în anii precedenți, populația României va continua să scadă din cauza migrației.

Potrivit raportului, în ciuda unei îmbunătățiri evidente a condițiilor economice și a unei dezvoltări rapide în ultimele două decenii – între 2002 și 2023, PIB-ul țării a crescut de aproape opt ori, iar PIB-ul pe cap de locuitor, ajustat la paritatea puterii de cumpărare, de șapte ori – mulți români, în special tineri, rămân interesați de emigrare, cel puțin temporar.

„Potrivit unui sondaj din 2024, aproape jumătate dintre românii cu vârsta între 14 și 35 de ani își exprimă dorința de a pleca în străinătate. Majoritatea – aproximativ 25 la sută – iau în calcul migrația temporară pentru muncă. Alți 13 la sută intenționează să studieze în altă țară, iar 10 la sută vor să se stabilească definitiv în străinătate. Principalul motiv invocat pentru emigrare este diferența de calitate a vieții”, arată OSW.

Nivel de trai mai ridicat, șomaj ridicat

Rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor din România este unul dintre factorii-cheie care influențează dorința de emigrare.

„În august 2024, peste 23 la sută dintre persoanele sub 24 de ani erau oficial în șomaj. În ciuda creșterii economice a țării, salariile din România – alături de cele din Bulgaria – rămân printre cele mai mici din Uniunea Europeană. În 2023, salariul net mediu anual în România a fost de 11.105 euro – aproape de trei ori mai mic decât media UE, care este de 28.217 euro. De asemenea, salariile din România au rămas sub cele din alte țări din regiune, inclusiv Cehia (17.168 euro), Polonia (14.425 euro) și Ungaria (12.456 euro)”, arată raportul instituției din Polonia.

Potrivit OSW, aceste tendințe negative se reflectă și în proiecțiile Institutului Național de Statistică al României, care estimează că, până în 2050, populația țării va scădea la aproximativ 16 milioane de locuitori.

„Potrivit previziunilor, 77 la sută din această scădere va fi cauzată de procesele demografice naturale, iar restul de 23 la sută va fi atribuit emigrației continue. Pe măsură ce situația economică a României continuă să se îmbunătățească și salariile cresc treptat – ducând la un nivel de trai mai ridicat – țara ar putea deveni o destinație tot mai atractivă pentru migranții aflați în căutarea unui loc de muncă. Având în vedere deficitul tot mai accentuat de forță de muncă generat de declinul demografic, este de așteptat ca România să adopte, în anii următori, o abordare mai deschisă față de imigrație”, concluzionează raportul.

Provocările mutării în Occident

Banii puși deoparte, cunoașterea limbii țării de destinație, asigurarea cazării și documentele rămân esențiale pentru cei care vor să facă primul pas spre Occident.

De asemenea, trebuie să țină cont de costurile de trai din vestul Europei, care au crescut în ultimii ani, de competiția pe piața muncii, de găsirea unei locuințe accesibile și de birocrație. Iar provocările pentru cei care vor să înceapă de la zero în Occident sunt mai ridicate decât acum 10–20 de ani, cred românii.

Un tânăr i-a provocat pe români să spună de ce cred că a pleca din România ar putea fi totuși o soluție la problemele lor. Bărbatul de 27 de ani a povestit că a ajuns într-o stare psihică deplorabilă, deoarece, în ultimii doi ani, nu a reușit să își găsească un loc de muncă, în ciuda numeroaselor încercări.

El a susținut că se află într-o situație dificilă, deși a absolvit o facultate de relații internaționale și are două masterate, unul în securitate și celălalt în resurse umane, cunoscând foarte bine limbile engleză și italiană. Se consideră unul dintre tinerii care vor să muncească, însă, la fel ca și alți români, a ajuns să creadă că singura soluție de reușită este să se mute din România.

„Mă gândesc că, decât să fiu ospătar în România, mai bine ospătar într-o țară unde orice tip de muncă este respectată și unde prețurile nu sunt nesimțit de mari. România nu oferă pe cât plătim în ea. Dă-o naibii de treabă, că o doză de cola costă 4,6 lei (fără taxa SGR), iar salariul minim pe economie este de aproximativ 2.500 de lei (dacă nu mă înșel), iar acum așteptăm alte scumpiri de la 1 august”, a scris acesta pe platforma Reddit.

Locul de muncă și banii puși de-o parte, esențiale

Unii români cred că orice tânăr care se gândește să plece în Occident trebuie să își ia câteva măsuri de precauție înainte de a face acest pas. Pe lângă acestea, trebuie să țină cont că vor trebui să muncească din greu pentru a reuși, să facă față unei concurențe mai mari pentru locurile de muncă și să spere la puțin noroc.

„Te muți doar dacă ai un job 100% asigurat acolo, cu relocare (baftă în criza asta), ai bani să te întreții cel puțin jumătate de an sau cât crezi că îți ia să primești primele două salarii, ori ai o rudă pe acolo”, scrie unul dintre aceștia.

Un tânăr mutat în Germania spune, la rândul lui, că a trecut prin mari greutăți, în primul rând pentru că nu cunoștea limba germană. În plus, și-a făcut cu greu prieteni, iar cel mai dificil aspect a fost legat de piața imobiliară.

„Am avut un mare șoc cultural și aici e foarte greu, uneori imposibil, să găsești un apartament – depinde de țară sau de oraș. Așadar, iarba nu e neapărat mai verde în străinătate. Depinde de o mulțime de factori și te poți lovi de: multă birocrație într-o limbă pe care nu o vorbești, legi care chiar se aplică (și multe amenzi), o piață a muncii proastă, o piață imobiliară și mai rea. Poate alte țări sunt mai primitoare, dar asta e doar experiența mea din ultimii patru ani în Germania”, povestește acesta.

Piața imobiliară din multe state este greu accesibilă migranților ajunși pentru prima dată în Occident, cred alți români.

„Dacă nu te deranjează să stai toată viața în chirie, poți să mergi liniștit. Dacă vrei să ai șanse reale să-ți iei un apartament, tot mai bine e în România”, spune unul dintre aceștia.

Sfaturi pentru tinerii care vor să plece

Un alt român care a locuit câțiva ani în străinătate a decis să se întoarcă, păstrând însă legăturile cu Occidentul. A ajuns la concluzia că în alte țări a fost plătit pe măsura muncii sale, iar taxele plătite au fost folosite corect.

„În alte țări poți avea astfel de beneficii, dar pierzi comunitatea, cultura (ceea ce contează enorm; practic o iei de la zero și e foarte greu de explicat și de imaginat impactul). E vorba și de statutul de emigrant (personal, nu cunosc nicio nație care să fie cu adevărat deschisă față de emigranți, dincolo de politețea de suprafață și corectitudinea politică). Spun asta din experiența mea și a multor prieteni răspândiți prin toată lumea”, a relatat acesta.

Sfatul său pentru tinerii care vor să părăsească țara pentru a munci în Occident este să își asume că vor locui câțiva ani acolo și, mai ales, să nu plece fără a avea un contract de muncă bun.

„Nu mai este momentul să pleci la spălat de vase, pentru că nu vei mai crește așa cum se putea prospera cândva, în vremurile când corporațiile și globalizarea abia începeau. Spre deosebire de anii ’90–2000, acum luatul de la zero și atingerea succesului economic nu mai sunt o opțiune reală, ci mai degrabă o excepție. Tinerii încep să se trezească din iluzia că poți reuși fără resurse și fără educație, așa cum au fost încurajați în trecut”, crede acesta.

Cei care vor să pornească „de la zero” în Occident ar putea fi avantajați dacă stăpânesc limba țării în care vor să muncească. Un permis auto, care poate ajuta la găsirea unui loc de muncă de început, cum ar fi livratul, banii puși deoparte și cunoștințele sau prietenii în destinația aleasă sunt, de asemenea, importante.

La acestea se adaugă documentarea temeinică despre condițiile de muncă, salarii, taxe și costul vieții, este de părere un român stabilit în Germania.

„Nu este viața roz nicăieri. E greu începutul, dar nu imposibil. Eu am venit în Germania în 2017, fără permis, fără mașină, cu doar trei mii de euro strânși, fără să știu germană și cu studii făcute în România care nu mi-au folosit la început. M-a ajutat faptul că nu am venit singur, ci în cuplu, și că primele nopți le-am dormit la un prieten până ne-am orientat. Astăzi, avem împreună șapte mii de euro net. Nu e o avere, dar în România aveam împreună doar o mie două sute de euro net”, spune acesta.

Pentru a te muta din țară, îți trebuie fie un job asigurat deja, fie un venit care să-ți permită să plătești chiria acolo până îți găsești ceva de lucru, crede o româncă.

„Este mai bine să ai orice job decât să nu ai niciunul. Am avut și eu un moment în viață când căutam cu disperare și am găsit un job stresant și prost plătit, dar care îmi oferea multă flexibilitate, și l-am acceptat pentru că nu eram în poziția să fiu pretențioasă. Peste câțiva ani, am ajuns să refuz și eu multe joburi pentru că nu erau la nivelul financiar pe care mi-l doream. Dar asta pentru că eram în poziția de a refuza”, crede altcineva.

Experiențele tinerilor plecați în Occident

Cineva povestește că a părăsit România în urmă cu opt ani și a ajuns la concluzia că nu și-ar mai dori să se întoarcă în țară, decât dacă nu ar mai avea altă opțiune.

„Lucram într-o firmă IT din Pipera și ajunsesem să mă lupt zilnic cu traficul, lipsa infrastructurii și negativismul general. Eram într-o stare depresivă, nimic nu părea să se schimbe. Așa că am plecat cu 500 de euro puși deoparte. Am avut noroc: am găsit un post ca asistent în relații cu clienții, cu relocare inclusă. Practic, o luam de la zero. Sunt la aceeași companie de șapte ani, am fost promovată de patru ori și acum am o situație stabilă, financiar și profesional”, povestește o tânără.

Un alt român crede că a pleca în prezent din România, fără a avea bani, cu gândul la un nou început, este aproape imposibil.

„Dacă nu dispui de măcar 10.000 de euro la început, în condițiile în care pleci fără job, riști să ajungi pe străzi”, adaugă acesta.

Încă e foarte bine în România, mai ales în comparație cu Vestul Europei, SUA și Canada, crede un alt român. Taxele, prețurile proprietăților, chiriile și costul de viață sunt mai ridicate în multe state din Occident, iar prețurile alimentelor sunt accesibile în România, adaugă acesta.

„Am călătorit în SUA și Japonia. Prima e haos total: prețuri extreme și calitatea produselor lasă de dorit. A doua e foarte scumpă, dar cu produse foarte bune și mâncare bună, dacă îți place ce au ei acolo. Însă mult succes să înveți limba (cu veniturile de aici, nu știu dacă îți permiți lecții) și să te adaptezi la căldura și umiditatea de acolo. Eu am fost de două ori, o dată iarna și o dată vara. Am jurat că nu mai calc pe acolo vara. În schimb, iarna e fain, au zăpadă, ceea ce la noi nu prea mai e. Iar în SUA, ca ospătar vei fi plătit sub salariul minim legal și va trebui să trăiești din bacșișuri”, adaugă altcineva.