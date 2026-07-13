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România cere sancțiuni împotriva platformei Noname, acuzată de atacuri cibernetice asupra unor obiective din țară

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România a prezentat pentru prima dată o propunere de sancționare în cadrul regimului european pentru atacuri cibernetice. Demersul vizează platforma Noname, acuzată de mai multe atacuri informatice asupra unor obiective din țara noastră.

România a propus măsuri împotriva hackerilor de la Noname. FOTO: Shutterstock
România a propus măsuri împotriva hackerilor de la Noname. FOTO: Shutterstock

În cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene de la Bruxelles, la care a participat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, România a prezentat propunerea privind aplicarea unor măsuri restrictive împotriva platformei Noname, considerată responsabilă pentru mai multe atacuri cibernetice asupra unor obiective din țara noastrăe. De-a lungul timpului hackerii ruşi au spart şi au blocat mai multe site-uri ale unor instituţii publice nu doar din România, ci şi din alte state europene.

Propunerea înaintată de București a fost analizată din punct de vedere juridic la nivel european, iar verificarea a confirmat că aceasta poate continua în cadrul procedurii de sancțiuni a Uniunii Europene pentru atacuri cibernetice.

Este pentru prima dată când România formulează o astfel de propunere în cadrul acestui mecanism european.

În perioada următoare, statele membre ale Uniunii Europene vor analiza propunerea României și își vor exprima punctele de vedere înainte ca eventualele măsuri restrictive să fie adoptate și publicate oficial.

În același timp, România a transmis informații referitoare la mai multe persoane suspectate că ar fi fost implicate în operațiuni cibernetice desfășurate prin intermediul platformei Noname.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, care a evidențiat cooperarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, precum și colaborarea dintre instituțiile naționale și europene pentru gestionarea amenințărilor informatice, autoritățile române vor continua să reacționeze la orice atac cibernetic sau altă acțiune ostilă îndreptată împotriva unor obiective aflate sub jurisdicția României.

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