Autoritățile verifică un posibil atac informatic, după ce site-urile mai multor primării din Covasna au devenit nefuncționale

Polițiștii din Covasna au început verificări după ce site-urile mai multor primării din județ au devenit nefuncționale, existând suspiciunea unui atac cibernetic.

Mai multe primării din județul Covasna se confruntă cu probleme după ce paginile lor de internet au devenit inaccesibile. Printre instituțiile afectate se numără primăriile din Zăbala, Zagon, Micfalău, Boroșneu Mare, Brăduț, Comandău, Ghidfalău, Malnaș și Mereni.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat că a demarat verificări pentru a stabili dacă site-urile au fost vizate de un atac cibernetic și în ce împrejurări s-a produs incidentul.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la un posibil atac cibernetic care ar fi vizat site-urile unor autorităţi publice locale, poliţiştii specializaţi desfăşoară verificări preliminare pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru identificarea eventualelor împrejurări în care s-au produs aceste incidente”, a declarat, vineri, 19 iulie, purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna, Nicoleta Tolvaj-Marin.

„Din informaţiile comunicate public rezultă că acestea au notificat sau urmează să notifice Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, instituţia competentă în domeniul gestionării incidentelor de securitate cibernetică. În funcţie de concluziile verificărilor şi de datele care vor rezulta în urma acestora, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, inclusiv sub aspectul existenţei unor eventuale infracţiuni informatice”, a mai spus aceasta.

În acest context, reprezentanții IPJ Covasna le recomandă instituțiilor publice și tuturor administratorilor de sisteme informatice să anunțe imediat autoritățile atunci când observă incidente de securitate cibernetică și să adopte măsurile tehnice necesare pentru protejarea infrastructurii informatice și a datelor gestionate.

În prezent, site-urile primăriilor afectate afișează un mesaj prin care utilizatorii sunt informați că paginile au fost suspendate temporar pentru lucrări de mentenanță. Înainte de suspendare, la accesarea acestora apărea un mesaj care făcea referire la un posibil atac informatic.

Primarul orașului Baraolt, Benedek Huszar Janos, a declarat pentru Agerpres că administrația locală a observat problema în urmă cu aproape o săptămână și a anunțat imediat firma responsabilă de administrarea și mentenanța site-ului.

„Vinerea trecută am sesizat firma care se ocupă de mentenanţă, dar până acum nu am reuşit să rezolvăm problema. Pe site publicăm informaţii de interes public şi, bineînţeles, că situaţia ne afectează, deoarece trebuie să publicăm hotărârile adoptate, dispoziţiile cu caracter general, anunţuri şi alte documente. (...) Situaţia nu poate să persiste pentru că trebuie să asigurăm transparenţa activităţii administraţiei locale şi accesul cetăţenilor la informaţii de interes public. Sperăm să se rezolve cât mai curând. (...) Deocamdată ne-am adresat doar firmei care asigură mentenanţa, dar vom lua legătura şi cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, pentru că situaţia trebuie rezolvată”, a declarat Benedek Huszar Janos.

Și primarul comunei Ghidfalău, Porzsolt Levente, a precizat că administrația locală a fost informată imediat despre incident de firma care administrează site-ul și că se lucrează deja la remedierea problemei.