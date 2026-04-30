Video Trendul bizar din SUA care i-a făcut pe liderii religioși să scoată mânerele ușilor de la Biserica Scientologică

Un nou trend a devenit viral pe rețelele de socializare în SUA, în care tinerii încearcă să dea buzna și să alerge prin clădirea Bisericii Scientologice. Deranjați de numărul tot mai mare de participanți la această provocare, reprezentanții bisericii din Hollywood au scos mânerele ușilor.

NBC News scrie că Poliția din Los Angeles a anunțat că monitorizează acest trend și a intensificat patrulele în zona Hollywood.

Participanții la trend se filmează în timp ce fac „speedrun” prin clădirea bisericii, evitând personalul agenții de securitate care strigă după ei, până când sunt escortați afară. Unele videoclipuri au adunat milioane de vizualizări pe TikTok și Instagram

Biserica Scientologică a condamnat participanții într-un comunicat publicat miercuri, 29 aprilie, acuzându-i de „intrare ilegală, hărțuire și perturbarea spațiilor religioase”.

„În ultimele săptămâni, persoane au forțat în mod repetat accesul în proprietățile Bisericii de pe Hollywood Boulevard, au perturbat facilitățile religioase și publice, au deteriorat proprietăți ale Bisericii și au pus în pericol personalul, enoriașii și vizitatorii”, se arată în comunicat.

Transformarea acestor spații în „ținte pentru cascadorii virale nu este jurnalism, protest sau activitate civică”, a adăugat organizația.

Poliția a declarat pentru NBC Los Angeles că monitorizează fenomenul, după ce a primit mai multe apeluri legate de clădirile Scientologiei din zona Hollywood. Patru dintre acestea au avut loc luni.

Creatorul de conținut în vârstă de 18 ani care ar fi inițiat trendul a declarat recent pentru The Hollywood Reporter că își dorește ca fenomenul să înceteze.

„Nu aprob ceea ce am făcut, chiar dacă nu am încălcat nicio lege”, a spus acesta, cunoscut online ca Swhileyy. „Am explorat doar clădirea. Nu mi s-a cerut niciodată să nu mai revin.”

„Nu am încurajat niciodată pe nimeni să alerge prin clădire sau să-mi depășească «recordul»”, a adăugat el.

Actrița Leah Remini, fostă membră a Scientologiei și critică vocală a acesteia, a cerut de asemenea oamenilor să nu mai participe la trend, spunând că acesta „ajută fără să vrea Scientologia”.

„Dacă cineva este convins ani la rând că lumea exterioară e plină de oameni periculoși, un grup care aleargă printr-o clădire a Scientologiei nu face decât să confirme această credință și să-i determine să se atașeze și mai mult de cauza lor”, a scris ea pe X.

Ce este Biserica Scientologică

Biserica Scientologică a fost fondată în 1953 de L. Ron Hubbard pentru a promova și practica teoriile și tehnicile sale de scientologie.

Termenul „Biserica Scientologică” (abreviat „Biserica”) nu se referă la o singură entitate corporativă, ci desemnează un ansamblu de organizații private, reunite sub conducerea liderului său, David Miscavige, care acționează ca autoritate centrală. Majoritatea structurilor de conducere de nivel înalt sunt situate la adresa 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, California, sau la intrarea laterală a clădirii de pe 1710 Ivar Avenue.

Biserica a fost subiectul numeroaselor controverse. Deși în unele țări a obținut recunoaștere legală ca religie, organizație caritabilă sau entitate scutită de taxe, în alte contexte a fost descrisă, în anchete guvernamentale, rapoarte jurnalistice, decizii ale instanțelor și dezbateri parlamentare, drept o sectă periculoasă și o afacere manipulatoare orientată spre profit.

Multe celebrități sunt membre ale acestei biserici, Tom Cruise și John Travolta fiind unii dintre cei mai importanți membri.