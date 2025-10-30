search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rezultatele tragerii Loto de joi, 30 octombrie. Report uriaș la Loto 6/49

0
0
Publicat:

Joi, 30 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei. Loteria Română are un mesaj important pentru jucători: în mediul online au loc tentative de înșelăciune și dezinformare.

Extragere loto FOTO: Loteria Română
Extragere loto FOTO: Loteria Română

Numerele câștigătoare de joi, 30 octombrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc

Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

Câștiguri înregistrate la tragerile de duminică

La tragerea Joker s-au câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 154.082,65 de lei și premiul la categoria a III-a a în valoare de 87.429,21 de lei.

Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe bilete.loto.ro. La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 386.593,20 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 5.

Mesaj important al Loteriei Române pentru jucători

Loteria Română atrage atenția asupra unor tentative de înșelăciune și dezinformare care circulă în mediul online.

Au fost identificate mai multe modalități prin care persoane rău-intenționate folosesc numele și identitatea vizuală a companiei pentru a atrage utilizatori și a-i determina să joace sau să investească bani pe o falsă aplicație de tip cazinou, care nu are nicio legătură cu Loteria Română.

Reamintim publicului că informațiile oficiale și sigure despre Loteria Română și jocurile pe care le organizează sunt disponibile exclusiv pe website-ul oficial www.loto.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook (facebook.com/LoteriaRomana) și Instagram (instagram.com/loteria_romana).

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Cum obții terenul de sub casă și de lângă casă în România, conform legii. Procedura pentru pământul aferent locuinței
playtech.ro
image
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! S-a stabilit soarta salariului minim pe economie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!