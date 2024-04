Reacții după ce un preot a spus că fetele frumoase, abuzate sexual, trebuie să fie trimise la închisoare. Ministrul Justiției: „Este o invitație la viol!” VIDEO

Preotul Nicolae Tănase, președintele Asociației Pro Vita consideră că fetele frumoase, care au fost victimele unei agresiuni sexuale, „nu sunt chiar nevinovate” și că ar trebui să meargă și ele la închisoare. Ministrul Justiției consideră declarațiile „o invitație la viol”, în timp ce BOR se delimitează de aceste afirmații.

Preotul Nicolae Tănase, cunoscut pentru înființarea unui centru social la Valea Plopului, a susținut ieri, în cadrul unei conferințe, la Constanța, că fetele agresate sexual au și ele o vină și că ar trebui să facă și ele trei, patru luni de închisoare.

“Fetele frumoase atrag băieţi şi, pe urmă, băieţii intră în puşcărie că au tras de fete. Vor fi condamnaţi şi vor face puşcărie, dar fetele nu sunt chiar nevinovate. Trebuie luate şi ele la judecată. Dacă el face şase ani de puşcărie, să facă şi ea trei, patru luni. De ce? Păi, ăsta nu s-a agăţat aşa, oricum, de ea, s-a agăţat pentru că i-a sărit în ochi într-un chip special. De aceea, creştinele noastre cândva aveau comportamentul lor, erau foarte atractive, aveau un anumit comportament în mers, în gândire, în privire”, a declarat preotul Nicolae Tănase, potrivit G4Media.

Afirmațiile au fost făcute într-o conferință organizată de Asociația Studenților Creștin Ortodocși Români (ASCOR).

Apoi, acesta a afirmat că declarațiile au fost scoase din context : „Mi-am exprimat părerea că ar trebui condamnarea violatorului să se facă ținând cont și de conjunctura în care s-a petrecut agresiunea sexuală și dacă persoana agresată a contribuit la derapajul celui in cauză, respectiv printr-o îmbrăcăminte indecentă... provocatoare...gesturi... etc... (...) În acest sens, instanța ar trebui să ceară analiza unei comisii interdisciplinare privitoare la rolul victimei în viol pentru că scopul nu este ca violatorul să facă ani de detenție, ci să nu se ajungă la o asemenea situație. Și decurge firesc și pedeapsa instanței dacă va găsi și vinovăția victimei. (...) Îmi pare rău că se crede că apăr violatorii. Dimpotrivă!.... Așa am susținut și așa susțin despre moralitate, inclusiv în vestimentație.... gesturi... etc... și asupra consecințelor dezastruoase ulterioare. Scoaterea din context a răspunsului meu poate lăsa loc la orice fel de interpretare.. Și în acest caz ... e de folos.”, a răspuns preotul pe rețeaua de socializare.

Reacția BOR

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a reacționat la afirmațiile clericului pe Facebook, criticând o perspectivă distorsionată asupra genurilor și religiei, punând accent pe valorile autentice ale creștinismului.

„Dacă un băiat abuzează o fată, aceasta e și ea vinovată”. Pentru că l-a ispitit. Doar e urmașa Evei, se știe. Ergo, să facă și ea pușcărie. Iată o mostră de „gândire” barbar clericalizată, până în dinți înarmată împotriva rațiunii, gingășiei și teologiei, reducționistă până la anularea de sine, inspirată de cea mai proastă cu putință raportare la realitate și la revelația biblică. Într-o asemenea sumbră viziune, ispita nu e doar un substantiv feminin, ea este femeia sau feminitatea însăși. Aprioric vinovată înaintea bărbatului și bărbăției. Aceasta din urmă fiind, în context, doar un eufemism pentru bădărănia virilă, agresivă și eventual barboforă. Ce trist! Când miezul creștinismului e doar libertate, dragoste, bucurie. Libertate responsabilă, dragoste agapică, bucurie a întâlnirii și învierii.”, a scris Vasile Bănescu.

La rândul lor, asociațiile care apără drepturile femeilor au reacționat.

„Această declarație este profund sexistă și periculoasă. Victimele sunt nevinovate și nu ar trebui niciodată trase la răspundere pentru faptele agresorilor. Nu contează comportamentul, mersul, vestimentația sau “privirile”, nimeni nu merită să fie agresat sau abuzat. Responsabilitatea pentru abuz NU este împărțită între agresor și victimă, este în totalitate a agresorului. (...)Orice încercare de a da vina pe altcineva înseamnă doar că agresorul este protejat, acțiunile sale justificare, iar victima este făcută să se simtă vinovată pe lângă toate celelalte sentimente pe care le are legat de abuz. Nu este acceptabil un astfel de discurs, mai ales din partea unei persoane cu o influență atât de mare.”, a transmis Centrul Filia.

Cercetătoarea specializată în gen și politică, Oana Băluță, a descris declarațiile drept „încă un exemplu de fundamentalism în gândirea unui alt preot ortodox. E sinistru ce spune, dar nu e neobișnuit. Disprețul față de femei este mare și apare sistematic în declarațiile unor preoți. Gândirea religioasă de acest tip ține în viață patriarhatul dur și alimenteză disprețul profund față de femei.”, pe rețeaua de socializare.

Ministrul de Justiție: „Este o invitație la viol!”

Alina Gorghiu, ministrul de Justiție a calificat declarațiile preotului drept „o invitație la viol”.

„Nu e doar o declarație neinspirată, e o invitație la viol! Oameni buni, genul ăsta de declarație e de Ev Mediu, șocantă! Preotul din localitatea Valea Plopului a spus că și “fetele abuzate sexual trebuie să facă închisoare, pentru că sunt frumoase”, nu doar agresorii, săracii.”, începe postarea de pe Facebook a Alinei Gorghiu.

Ministrul de Justiție adaugă că preotul ar trebui sancționat public pentru părerile împărtășite în cadrul conferinței, mai ales că pot justifica violența și agresiunea.

„Afirmația asta trebuie sancționată ferm la nivel public, nu trecută sub tăcere, pentru că din acest motiv - “tăcerea” - încă sunt destui români care consideră că asta e, poate și violul era justificat fiiindcă fusta era prea scurtă sau e normal să-ți mai iei o palmă de la “bărbat”. Un preot este o persoană cu influență la nivelul comunității și o astfel de afirmație este inacceptabilă. Sub nicio formă, în nicio circumstanță, violul nu este permis, justificat și sub nicio formă nu putem vorbi vreodată de o vină a victimei!”, continuă Alina Gorghiu.

De asemenea, oficialul a menționat că o astfel de declarație „subminează” sistemul de justiție.

„Nu reacționez numai în calitate de cetățean simplu, de femeie, dar și în calitate de ministru al Justiției pentru că o astfel de declarație submineaza sistemul de justiție pe care ne străduim atât de mult, zi de zi, să-l facem cât mai credibil. Nu, în România și în niciun stat normal la cap nu se va face vreodată închisoare pentru că “ești prea frumoasă” și din acest motiv, chipurile, ai fost victima unei agresiuni sexuale.”, concluzionează ministrul Justiției.

Împotriva preotului Nicolae Tănase a fost depusă și o sesizare la Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de către europarlamentarul Nicu Ștefănuță, relatează HotNews. Politicianul îl acuză pe preot de încurajarea discriminării și comportamentelor deviante, subliniind gravitatea problemei în contextul alarmant al agresiunilor sexuale în România. Acesta atrage atenția că în 2022, peste o mie de fete minore, care nu puteau să exprime un consimțământ valid cu privire la un act sexual de orice natură, au fost victimele unor agresiuni sexuale.

Mai mult de jumătate dintre români, 55% mai precis, consideră că violul este justificat în anumite situații, conform Eurobarometrului din 2017.

Centrul Filia raportează 4.667 de cauze de viol înregistrate în 2022, din care doar 25% au fost trimise în judecată. Trei din patru cazuri de viol soluționate în 2022 s-au încheiat cu erori judiciare. Potrivit sursei citate anterior, existau 4.886 de cauze de viol pe rolul parchetelor, în 2023, din care au fost soluționate 1.679 de cauze, reprezentând 34% din totalul înregistrat.