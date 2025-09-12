Reacția ministrului Justiţiei după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar: un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a reacţionat vineri, 12 septmbrie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat judecarea unui dosar în care un pacient cu cancer cerea asigurarea tratamentului. Oficialul a subliniat că protestul magistraţilor nu trebuie să împiedice soluţionarea cauzelor urgente şi nici să provoace situaţii care să afecteze direct cetăţenii.

„Jurământul de a apăra drepturile şi libertăţile oamenilor impune, în realizarea justiţiei, să existe celeritate, mai ales atunci când justiţiabilul duce o luptă contratimp pentru viaţă”, a transmis ministrul, citat de News.ro. El a adăugat că „protestul din justiţie nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români”.

Radu Marinescu a precizat că nu doreşte să comenteze hotărârea instanţei, subliniind însă că independenţa judecătorilor este strâns legată de responsabilitatea de a face dreptate cetăţeanului. „Tocmai această independenţă obligă la a face dreptate cetăţeanului, mai ales atunci când se opinează că alt actor public nu ar fi făcut-o”, a declarat ministrul.

În mesajul său, oficialul a făcut apel la magistraţi să trateze cu maximă responsabilitate dosarele urgente: „Rog, aşadar, justiţia să acţioneze cu echilibru, înţelepciune şi responsabilitate şi să evităm orice situaţie care să adâncească neîncrederea şi nemulţumirea publicului”.

Cazul pacientului cu cancer

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat joi judecarea unui dosar prin care un bolnav de cancer solicita, prin ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului necesar. Suspendarea a venit în contextul protestului magistraţilor, deşi aceştia anunţaseră că vor judeca toate cauzele urgente, în special cele privind tratamentele medicale. În aceeaşi zi, instanţa a judecat totuşi un alt dosar asemănător, a precizat avocatul pacientului.

Poziţia CSM

Consiliul Superior al Magistraturii a reacţionat joi seară, arătând că obligaţia de a garanta accesul pacienţilor la tratamente oncologice revine statului. „Responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente şi tratamente oncologice revine statului român prin autorităţile competente”, a transmis Secţia pentru judecători a CSM.

„Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a subliniat instituţia.