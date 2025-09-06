Proiectul Fast Danube avansează: prima achiziție a fost lansată. Ciprian Șerban: „România își consolidează rolul de hub regional de transport”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat faptul că vineri, 5 septembrie, a fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului FAST DANUBE 2. Potrivit acestuia, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul.

„Vineri a fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 – Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, un proiect strategic finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Ce înseamnă FAST DANUBE? Este un proiect realizat împreună cu partenerii bulgari ce are ca scop deblocarea circulației pe Dunăre, eliminarea zonelor cu probleme pentru navigație și crearea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru transportul pe apă.

Concret, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), față de situația actuală de aproximativ 280 zile”, a explicat ministrul.

Ciprian Șerban adaugă că acest proiect duce la „creșterea cu cel puțin 20% a volumului de trafic de marfă, reducerea costurilor și a timpilor de transport și un impact major pentru Portul Constanța, care devine și mai important în sud-estul Europei.”

„FAST DANUBE este un proiect de interes european, parte a coridorului Rin–Dunăre, care leagă vestul de estul continentului și conectează 9 state membre UE.

Prima achiziție lansată, ieri, vizează monitorizarea impactului asupra mediului, cu o valoare estimată de 13,7 milioane euro și o durată de 9 ani.

Prin acest proiect, România își consolidează rolul de hub regional de transport și își valorifică unul dintre cele mai importante atuuri naturale: Dunărea. În același timp, toate orașele din România situate de-a lungul Dunării vor beneficia de posibilitatea de dezvoltare reală”, a mai declarat acesta.

România a primit finanțare pentru acest proiect încă din 2024, fiind depus de Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi. Suma exactă a finanţării este de 195.499.818 euro.

„Dunărea a fost o prioritate în mandatul meu de comisar pentru transporturi şi mă bucur că un proiect care trenează de mulţi ani, Fast Danube 2, a fost în sfârşit depus cu succes şi finanţat de Comisia Europeană cu aproape 200 de milioane de euro. Ducerea la bun sfârşit a acestui proiect ar duce la asigurarea unei perioade minime de 340 de zile pe an de navigabilitate. Îmbunătăţirea navigabilităţii pe Dunăre e mai necesară ca oricând, luând în calcul noile realităţi geopolitice din estul Europei”, a declarat Adina Vălean.

Amintim că în toamna anului 2022, România și Bulgaria au convenit să construiască un al treilea pod peste Dunăre.

Atunci, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a discutat cu reprezentanţii Guvernului Bulgariei despre proiectul Fast Danube, „un proiect vital pentru întreaga Uniune Europeană, în contextul conflictului din Ucraina”.