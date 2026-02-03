Presa rusă, despre România: Nicușor Dan și controversa unirii cu Moldova, subiectele care au stârnit atenția în ianuarie

România a fost subiectul a 472 de articole publicate în presa rusă, în ianuarie, arată datele platformei de monitorizare media NewsVibe Romania. Analiza indică un interes crescut al publicațiilor ruse pentru legăturile dintre România, Moldova și Ucraina, în contextul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, cu un accent clar pe narațiuni anti-occidentale.

Dintre cele 472 de materiale analizate, 400 (85%) au fost neutre, 68 (14%) negative și doar unul (0,2%) pozitiv. Totuși, articolele politice cheie tind să fie critice față de România, portretizând-o drept un actor pro-occidental, susținut de Uniunea Europeană și NATO.

Printre subiectele principale legate direct de România se află activitatea președintelui Bucureștiului, Nicușor Dan, menționat în opt articole majore.

Sursele rusești, inclusiv Lenta.ru, Life.ru, RT Russian și News.mail.ru, l-au citat criticând planul autorităților ucrainene de reducere a liceelor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, unde trăiesc minorități române, scrie informat.ro.

Presa de la Moscova îl prezintă pe Nicușor Dan ca pe un lider ostil Rusiei și Ucrainei, dar moderat în privința unirii cu Moldova, evidențiind efortul Rusiei de a exploata tensiunile dintre România și Ucraina pentru a submina solidaritatea NATO pe flancul estic.

Unirea Republicii Moldova cu România, subiect controversat

Alt subiect intens discutat este ideea unirii Republicii Moldova cu România. Menționată în peste 20 de articole, tema este prezentată cu ton negativ, acuzând Bucureștiul de ambiții „anexive”. Publicații precum Iz.ru, News.ru și Vz.ru au folosit termenul „anexare” pentru a descrie intențiile României.

Senatorul rus Aleksei Pushkov a criticat vehement susținerea Maiei Sandu pentru unirea cu România, numind-o „dușman al propriei republici”. În contrast, Nicușor Dan a respins ideea unui referendum pentru unirea cu Moldova, poziție prezentată de presa rusă ca un semn de pragmatism al României.

Pașapoarte și restricții pentru călătorii ruși

Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) introdus de Uniunea Europeană, care limitează accesul cetățenilor ruși cu pașapoarte nebiometrice în spațiul Schengen, a fost de asemenea intens mediatizat.

Publicația Life.ru a descris măsura ca pe o „discriminare anti-rusă coordonată la nivel UE”, poziționând România ca participant activ la sancțiunile occidentale.

Datele arată că discuțiile despre România sunt adesea eclipsate de cele despre Moldova, însă rămân esențiale în narațiunea rusă anti-NATO.

Presa de la Moscova folosește tensiunile privind minoritățile și educația în Ucraina pentru a slăbi solidaritatea Occidentului pe flancul estic.

În același timp, Nicușor Dan a respins ideea unui referendum pentru unirea cu Republica Moldova, contrazicând declarațiile Maiei Sandu. În acest context, presa rusă îl portretizează ca pragmatic, evitând „anexarea” promovată de Sandu.

Potrivit sursei citate, analiza sugerează o campanie de dezinformare și discreditare, menită să prezinte România ca instrument al influenței occidentale și să marginalizeze ideea unirii în percepția publică rusă.

Materialul a fost realizat cu ajutorul platformei de monitorizare NewsVibe Romania.