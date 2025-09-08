Articol publicitar

Poveștile care apropie: cum reinventăm timpul petrecut cu copiii în era digitală

Într-o lume în care părinții jonglează zilnic între joburi, responsabilități și notificări, timpul de calitate petrecut cu copiii devine o resursă rară și prețioasă. Studiile arată că nu cantitatea, ci calitatea interacțiunii contează: copiii care petrec timp autentic cu părinții lor dezvoltă o mai bună încredere în sine, abilități sociale și echilibru emoțional.

Dar cum arată „timpul de calitate” în era digitală? În mod paradoxal, tehnologia - adesea acuzată că ne îndepărtează unii de alții - poate fi și un instrument de apropiere, dacă este folosit conștient. Aplicații precum Applaydu, dezvoltată de Gameloft și Microsoft, cu sprijinul Oxford University, în parteneriat cu Kinder, propun o alternativă: joaca digitală care creează momente reale de conectare între părinți și copii.

Un exemplu este Let’s Story, o platformă e-book interactivă integrată în Applaydu, care transformă lectura într-un ritual de familie. Părinții și copiii pot crea împreună povești personalizate, alegând personaje, locații, teme și învățăminte. Este o ocazie de bonding în care părinții implică copiii în luarea deciziilor, aleg împreună elementele poveștii și transformă lectura într-o activitate colaborativă și plăcută. Printre temele disponibile se regăsesc valori precum prietenia, onestitatea, natura și curajul, pretexte ideale pentru conversații profunde și jocuri creative.

Studiile arată că lectura împreună cu părinții nu este doar o activitate recreativă, ci un catalizator pentru dezvoltarea emoțională și cognitivă a copiilor. Cititul în familie stimulează empatia, vocabularul și capacitatea de concentrare, iar implicarea activă a copilului în alegerea poveștii și în activitățile post-lectură favorizează gândirea critică și exprimarea emoțiilor. Mai mult, lectura în limba engleză – așa cum este cazul platformei Let’s Story – oferă un avantaj suplimentar: copiii expuși la o limbă străină în contexte afective și ludice dezvoltă mai rapid abilități de rezolvare a problemelor și o densitate mai mare de materie cenușie, responsabilă pentru procesarea informațiilor și memoria de lucru. Activitățile post-lectură, precum jocurile interactive sau întrebările de înțelegere, consolidează mesajul poveștii și transformă cititul într-un proces activ, care leagă emoția de învățare.

Let’s Story oferă peste 40.000 de combinații posibile de povești, adaptate pe grupe de vârstă (3 - 5, 5 - 7, 7 - 9 ani), cu voice-over, ilustrații și activități post-lectură care îi ajută pe părinți să înțeleagă ce a reținut copilul din poveste. Aceste jocuri de după lectură favorizează înțelegerea poveștii și transformă cititul într-o experiență activă, nu pasivă. Totul se desfășoară într-un mediu sigur, fără reclame sau achiziții în aplicație, cu control parental și acces gratuit, în limba engleză. Faptul că poveștile sunt în engleză oferă

părinților oportunitatea de a introduce această limbă într-un mod natural și interactiv, ajutând copiii să o învețe prin joacă și implicare.

Let’s Story nu este doar o secțiune, ci o invitație la reconectare. În loc să fie un simplu consumator de conținut, copilul devine co-autor al poveștii, iar părintele devine partener de aventură. Este o formă de „digital bonding” care valorifică tehnologia pentru a întări relația părinte-copil, nu pentru a o înlocui. Codurile QR scanate deblochează extra elemente și dau șansa familiilor să genereze povești și mai diverse, în așa fel încât să existe permanent un element de noutate.

În plus, între 1 septembrie și 19 octombrie, părinții care achiziționează produse Kinder Chocolate de minimum 10 lei și înscriu bonul pe kinder.com pot câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 25 de vouchere de 4.000 lei pentru o tabletă, un instrument care poate transforma lectura digitală într-o experiență și mai captivantă.

Într-o epocă în care timpul pare să se scurgă mai repede ca niciodată, Let’s Story ne amintește că poveștile nu sunt doar pentru copii. Sunt pentru familii care vor să fie mai aproape, chiar și într-o lume digitală, și să redescopere plăcerea lecturii într-un format care îmbină tehnologia.

