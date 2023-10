O româncă a construit o afacere de 4 miliarde de dolari în SUA. „Nu există idei originale, ceea ce contează e execuția”

Mădălina Seghete, o româncă din Bacău, a plecat în SUA, la studii, și apoi a lansat acolo un startup care a ajuns „unicorn”, ce valorează acum 4 miliarde de dolari, în urma unor investiții primite de la finanțatori privați.

Mădălina Seghete este unul dintre cei mai importanți antreprenori care au plecat din România și au ajus să dezvolte startup-uri în Silicon Valley. Ea a plecat în SUA imediat după terminarea liceului. A făcut facultatea în America și a intrat apoi în lumea afacerilor.

După câteva încercări, în 2014 a lansat, alături de cofondatorii săi, Branch, un startup care dezvoltă o tehnologie de „deep linking”, folosită de companii mari pentru activitățile lor de marketing.

Anul trecut, „unicornul” Branch, cu sediul central la Palo Alto, California, a fost evaluat la 4 miliarde de dolari, după ce a obținut o finanțare de 300 de milioane de dolari de la un mare fond de investiții. Băcăuanca a acordat un interviu platformei startupcafe.ro.

Românca a detaliat ce înseamnă „Branch”, ideea care a propulsat compania în topul celor mai de succes companii din SUA.

”Noi ajutăm companiile mobile să înțeleagă cum au ajuns oamenii în aplicația lor mobilă, de unde au venit, au venit dintr-un ad (reclamă n.r.), dintr-un sharing link (distribuirea unui link - n.r.), de unde vin ei? Și ajutăm aceste aplicații să ducă oamenii unde trebuie în acea aplicație. De exemplu, Spotify este un client al nostru.

Dacă Obama dă share la un link pentru podcastul lui, când cineva face click pe acel link, deschide aplicația Spotify la podcastul lui Obama. Dar dacă cineva nu are Spotify, Spotify poate decide să deschidă podcastul într-un web browser sau să-l trimită la App Store și, după ce utilizatorul downloadează aplicația, îl trimite direct la podcastul care îi fusese distribuit.

Este un hosting link din care poți să faci routing-ul depinzând dacă cineva are sau nu aplicația, dacă sunt pe Android, iOS, web, desktop și poți să faci track la acest customer journey (urmărești traseul/călătoria clientului - n.r.)”, explică Mădălina Seghete.

Povestea Mădălinei

Mădălina a plecat de la Bacău impulsionată de părinții ei și și-a început aventura în America. Mărturisește că s-a schimbat foarte mult pentru că a trebuit să se descurce singură.

„Mama a citit într-un ziar că, dacă te duci la Olimpiada de Matematică, poți primi burse. Și am aplicat la 25 de facultăți din America și am primit bursă de la Cornell University. Am împachetat toate în două valize mari și m-am suit în avion. Știi, când te duci singur la școală, în State, te schimbi foarte mult, devii independent. Am avut noroc că am avut părinți care m-au împins și au crezut în mine. Deci cam asta a fost”, povestește românca.

Cea mai mare greșeală a antreprenorilor

Mădălina vorbește din experiență și de cea mai mare greșeală pe care o fac mulți antreprenori.

„Cea mai mare greșeală este că nu recunosc ce înseamnă product-market fit (atunci când un produs ajunge să satisfacă o cerere mare pe piață - n.r.). Găsesc 2-3 oameni care le spun că e o idee bună și ei cred că au product-market fit. Și dup-aia nu schimbă nimic, când văd că nu au, nu pot să accepte că nu au product-market fit. Sunt așa de îndrăgostiți de idee - asta cred că e cea mai mare problemă pe care am văzut-o în startup-uri. Nu se concentrează destul pe people management, angajează oameni prea senior mult prea repede.”, detaliază antreprenorul.

Cum ajungi la o idee de 4 miliarde de dolari

Un alt sfat de aur pentru antreprenori este legat de implementarea ideilor de afaceri, care contează mai mult decât ideea în sine.

„Ideea este cea mai puțin importantă. Oricine poate avea idei, dar totul este execuția. Poți să găsești pe cineva care are o idee și tu s-o execuți mai bine și o să câștigi. De obicei, companiile care iau piața nu sunt primele. Noi nu eram primii, n-am știut că erau, dar erau alte companii care făceau ce făceam noi și le-am omorât. Deci nu contează ideea - dacă tu ai o idee, sigur și altcineva din lume are aceeași idee. Nu există idei originale, ceea ce contează e execuția. Dar trebuie să ai și o idee bună. De a te duce de la o idee la cum este product-market fit pentru ideea ta și care este produsul - asta ia destul de mult timp”, conchide Mădălina Seghete.