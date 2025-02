O româncă stabilită în Anglia, Ana Afloarei, a reușit să dezvolte o afacere de succes în Londra. Croitoreasă de meserie, moldoveanca are propriul ei atelier, unde creează costume populare. „Dorul de acasă, de cei trei copii, m-au făcut să creez”, spune femeia.

Ana este originară din satul Hudesti, comuna Vatra, din judetul Botolani, si a emigrat în Marea Britanie in 2015. A muncit inițial la un hotel, apoi la un atelier de croitorie administrat de o româncă, potrivit Anunțul UK.

„Eu vin de la țară. Îmi place să spun că atunci când am venit la Londra cred că mai aveam balegă pe sub unghii. Fix de la coada vacii am venit. Eu am plecat din cauza nevoilor financiare, sărăcia din România....(...) După ce am reusit să strâng niște bani, am închiriat un spațiu ca sa-mi deschid un atelier de croitorie. Am plătit depozitul, chiria și toate cheltuielile care au mai fost. Am mai rămas doar cu 10 lire în buzunar... Apoi, am devenit patroana la Londra!”, a mai spus Ana Afloarei la podcastul „Succesul are voce”.

Pasiunea pentru portul românesc și-a descoperit-o în Londra, de dorul familiei, a copiilor. Croitoreasa de meserie, moldoveanca are azi propriul ei atelier, unde creează costume populare pentru românii din Anglia.

„Am plecat de acasă doar cu o mașină de cusut și am venit în Londra. Dorul de acasă, de cei trei copii de acasă, m-au făcut să creez costume tradiționale. Primul costum a fost în miniatură, este înrămat acasă. În mai 2015, am venit în Anglia, am stat la o rudă iniția. Apoi m-am mutat singură și am reușit să-mi aduc familia. Am dezvoltat dintr-un dor ....o afacere. Am clienți care revin la fiecare botez cumetrie, își fac alte costume populare. Oamenii se duc spre rădăcini, probabil și dorul de casă. (...)În pandemie, am adus două tiruri de oale pentru sarmale de la Horezu, Imaginează-ți cât de mare era dorul de casă, de a face sarmale în oale de lut”, a povestit românca.