„Pomana regelui Cioabă”: pensionare păcălite pe stradă de două tinere care le-au luat bijuteriile și le-au înlocuit cu pietricele

Două femei, de 23 și 27 de ani, din Dâmbovița, au fost reținute de polițiști, fiind suspectate că au păcălit mai multe persoane, în special pensionare, prin metoda cunoscută sub numele de „pomana regelui Cioabă”.

Potrivit anchetatorilor, tinerele opreau pe stradă trecătoarele, oferindu-le bijuterii drept pomană în memoria regretatului Florin Cioabă. Victimele erau rugate să așeze bijuteriile personale într-un șervețel stropit cu aghiazmă, care putea fi desfăcut abia acasă.

În realitate, bijuteriile din aur erau înlocuite cu pietricele sau bijuterii false, iar păgubitele constatau păcăleala abia după ce ajungeau acasă, potrivit știrileprotv.

„Persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate prin folosirea unei metode de tip pomana, determinându-le să predea bijuterii din aur care ar fi fost înlocuite cu obiecte neautentice. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”, a declarat Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt al IJP Prahova.

În cadrul anchetei, polițiștii au făcut patru percheziții în localitatea Răcari, iar suspectele au fost încătușate.

Ancheta continuă, autoritățile bănuind că există mai multe victime care nu au raportat faptele de rușine sau teamă. Păgubiții sunt sfătuiți să meargă la poliție, întrucât printre bunurile descoperite în timpul perchezițiilor s-ar putea afla și bijuteriile lor.

„A scos din buzunar așa o punguliță cu bijuterii, doamnă. O fi fost și bijuterii, o fi fost și tinichele, dar el era un hoț calificat. Era cu barbă, îmi pare rău că nu i-am făcut o filmare”, a spus o femeie, pentru sursa citată.

În prezent, cele două tinere sunt reținute pentru înșelăciune, iar anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea tuturor victimelor.