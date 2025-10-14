Video Polițiștii din Mehedinți au descoperit un sistem audio-video improvizat în autospecială: „Riscăm să ardem şi probele, şi colegii”

Doi poliţişti din Mehedinţi au descoperit, marţi, 14 septembrie, un „sistem audio-video improvizat” montat într-una dintre portierele autospecialei lor, după ce au simţit miros de plastic ars și au constatat că portierele nu se deschid.

Sindicatul Europol a transmis că incidentul putea avea consecinţe grave: „Când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem şi probele, şi colegii”.

Conform postării de pe Facebook a sindicatului, autospeciala marca „Polo” era în folosinţă în momentul incidentului, existând riscul ca mașina să ia foc în parcarea secției dacă scurtcircuitul se producea în acel moment.

Imaginile publicate arată fire lipite cu bandă adezivă, montate în interiorul portierei, care au cauzat defecțiunea.

Postarea a stârnit însă un val de comentarii pe internet

Un internaut a scris: „Ăla care a montat tehnica era fierar betonist...”, în timp ce altul a adăugat: „Vă «ardeţi» între voi”.

Unele persoane au pus la îndoială eficiența echipamentului: „Tot într-o autospeciala monitorizata, de câte ori era interceptata convorbirea de fapt ii auzeam noi pe ei vorbind în birou nu invers. Probabil greşise ceva la montaj”.

Alţi comentatori au sugerat că echipamentul a fost achiziționat ieftin de pe o platformă chineză, iar montajul ar fi fost realizat de un „Dorel”.

„Ar trebui depusă plângere penală de către cei doi agenți de poliție și cei răspunzători de montarea acelui dispozitiv, să răspundă. Din cauza <montajului> lor, doi oameni, doi polițiști puteau să moară în chinuri groaznice, arși de vii într-o mașină ce aparține instituției pentru care lucrau și ca atare se face vinovată de acest incident”, a comentat alticineva.

„Fugi cu capra, pentru o cameră cu microfon le-au trebuit 5 m cablu şi o rolă de bandă adezivă ! Asta e făcută de copiii străzii, nu de profesionişti !!!”, a comentat un alt utilizator.

Unii internauți au chiar contestat existența sistemului. „Nu este nici un sistem audio- video, sunt nişte lumini ambientale montate de unu de al vostru…”.

Alţii au sugerat că incidentul ar fi fost provocat de lipsa de profesionalism a poliţiştilor: „«Vrăjeală» ieftină. Cineva a aflat că este montată tehnică de înregistrare şi au găsit motivul că erau să ia foc pentru a scoate tehnica din funcţiune”.

Printre comentarii se regăsesc și critici dure: „Nu degeaba au montat aşa ceva în maşină. Şi de ars ca şobolanii este posibil doar atunci când dormiţi ca nişte porci mistreţi în lanul de porumb”.

În același timp, unii consideră că supravegherea a fost justificată: „Înseamnă că nu aţi fost cuminţi şi sunteţi supravegheaţi audio-video”.