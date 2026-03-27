Polițiștii de la Arestul Capitalei au condiții mai proaste decât infractorii, susține Sindicatul Europol: „Mucegai, umiditate, ploșnițe”

Sindicatul Europol a reclamat, vineri, condițiile din Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Poliției Capitalei, unde este mucegai și umiditate extremă.

„Zeci de polițiști ispășesc ani grei de pușcărie în condiții mai vitrege decât infractorii. Acestea sunt condițiile în care polițiștii din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Poliţiei Capitalei ajung să lucreze zi de zi, inhalând mucegai şi respirând în condiţii de umiditate extremă. Nici prizele nu mai stau fixate în pereţii îmbibaţi de apă şi de mucegai”, au scris, vineri, pe Facebook, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Potrivit acestora, în celule condiţiile sunt atent monitorizate de Avocatul Poporului şi alte instituții, ca persoanelor private de libertate să nu le lipsească nimic.

„Toate investiţiile și renovările au vizat exclusiv spaţiile de deţinere în timp ce zonele folosite de poliţişti au rămas cu socluri acoperite cu vopsea în ulei şi igrasie, de ar fi invidio şi cei mai mari producători francezi de brânză «camembert»”, au mai transmis sindicaliştii.

La începutul lunii septembrie, sindicaliştii reclamau că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe.

„De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis atunci sindicaliştii, precizând că zece peroane au ajuns la Urgenţă.