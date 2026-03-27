Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Polițiștii de la Arestul Capitalei au condiții mai proaste decât infractorii, susține Sindicatul Europol: „Mucegai, umiditate, ploșnițe”

Sindicatul Europol a reclamat, vineri, condițiile din Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Poliției Capitalei, unde este mucegai și umiditate extremă.

Cameră pentru polițiști în arestul Capitalei FOTO: Facebook/Europol
„Zeci de polițiști ispășesc ani grei de pușcărie în condiții mai vitrege decât infractorii. Acestea sunt condițiile în care polițiștii din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Poliţiei Capitalei ajung să lucreze zi de zi, inhalând mucegai şi respirând în condiţii de umiditate extremă. Nici prizele nu mai stau fixate în pereţii îmbibaţi de apă şi de mucegai”, au scris, vineri, pe Facebook, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Potrivit acestora, în celule condiţiile sunt atent monitorizate de Avocatul Poporului şi alte instituții, ca persoanelor private de libertate să nu le lipsească nimic.

„Toate investiţiile și renovările au vizat exclusiv spaţiile de deţinere în timp ce zonele folosite de poliţişti au rămas cu socluri acoperite cu vopsea în ulei şi igrasie, de ar fi invidio şi cei mai mari producători francezi de brânză «camembert»”, au mai transmis sindicaliştii.

La începutul lunii septembrie, sindicaliştii reclamau că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe.

„De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis atunci sindicaliştii, precizând că zece peroane au ajuns la Urgenţă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
digi24.ro
image
https://stirileprotv.ro/show-buzz/hailey-bieber-intr-o-tinuta-indrazneata-la-biserica-a-participat-la-slujba-fara-sotul-ei-justin-bieber.html
stirileprotv.ro
image
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
gandul.ro
image
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
mediafax.ro
image
Jucătorul uitat care ar fi putut întoarce soarta calificării în Turcia. Cifre impresionante ale fotbalistului neconvocat de Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Cum au schimbat aplicațiile de întâlniri modul în care oamenii formează relații. Denisa Stancioiu, psihoterapeut: „Trăim cu iluzia unei piețe infinite”
libertatea.ro
image
Arabia Saudită îndeamnă SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
O femeie care lua bani de la Casa de Pensii pe motiv că era prea bolnavă ca să iasă din casă a fost prinsă în tiroliană, în Mexic
antena3.ro
image
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
observatornews.ro
image
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
cancan.ro
image
Formula de recalculare a pensiei a fost pe masa judecătorilor CCR. Decizia, o jignire la adresa pensionarilor
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi bani a cheltuit Nicusor Dan pe vizitele externe în 2025? Suma nici nu se compară cu cea de care a dispus Iohannis
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, apariție neașteptată după despărțirea de Alexandru Țiriac. Are legătură cu un celebru tenismen
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Noelia a fost eutanasiată! Tânăra de 25 de ani a ales să fie singură în cameră în timp ce... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, dezlănțuit după Turcia – România: „Vrem să batem cu ăsta? Nu ți-e rușine, porcovane?”
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Andreea Marin și Dan Alexa, împreună la Parlamentul European. Sănătatea mintală a copiilor în era digitală, în centrul unei dezbateri la Bruxelles
actualitate.net
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
click.ro
image
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
click.ro
image
Ce i-au transmis românii Cristinei Șișcanu, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi!”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
girl completing homemade cupcakes jpg
Răsfăț dulce în zilele de post: 5 idei de deserturi economice și rapide pentru familia ta
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
