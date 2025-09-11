Guvernul a aprobat demararea programului Rabla. Ce valoare au voucherele

Guvernul a adoptat joi demararea programului Rabla și noile valori ale voucherelor, a informat Executivul. Sesiunea pentru înscrierea persoanelor fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi va fi lansată luna aceasta.

Potrivit Guvernului, programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, va avea o finanțare de 200 milioane lei.

Programul este introdus prin Hotărârea privind rectificarea sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2025, aprobată de Guvern.

Potrivit Ghidului de finanțare, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hydrogen va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate:

– 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

– 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

– 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Marți, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, declara că programul Rabla a fost introdfus în pachetul 2 de măsuri.

„A fost trecut în pachetul doi. Așa cum am spus, depindeam și de adoptarea pachetului doi. Acum, că a trecut pachetul doi și a prevăzut expres continuarea acestui proiect pentru valoarea de 200 de milioane de lei, chiar astăzi trimitem către toate ministerele avizatoare Hotărârea de Guvern care este necesară pentru a da drumul acestui proiect. Am pus în transparență, cred că în a doua zi după ce a fost adoptat pachetul doi, ordinul cu privire la ghidul noului program, care este aproape identic cu vechiul ghid. Are doar o mică schimbare pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic, rămâne același ghid și noi am făcut toți pașii necesari într-un calendar cât mai rapid posibil. După ce este adoptată Hotărârea de Guvern, poate să fie și lansat ghidul și program. Sperăm ca până joi să primim toate avizele de la toate ministerele ca să putem să lansăm după aceea și ghidul oficial”, a declarat ministrul Diana Buzoianu.

Amintim că în iunie, cu doar o zi înainte de începerea înscrierilor persoanelor fizice în programul Rabla, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că suspendă lansarea tuturor programelor de finanțare până la formarea noului Guvern.