Cele mai emoționante promisiuni pe care părinții le fac copiilor

,,O promisiune este un pod între două suflete". Dincolo de frumusețea cuvintelor, acesta este conceptul spectacolului pentru părinți și copii ,,Promisiunea Zurli", pus în scenă de Maya și Gașca Zurli, în regia lui Eduard Zănoagă. Înaintea fiecărui spectacol, părinții și copii sunt invitați să-și facă promisiuni și să le lase în ,,Borcanul cu Promisiuni". Pe cele mai emoționante dintre acestea le regăsiți mai jos.

Top 10 promisiuni făcute de părinți copiilor

● „Promit să învăț de la copilul meu să privesc lumea prin ochii lui”

● „Promit să nu mă mai grăbesc în a trăi”

● „Promit să fiu mama de care are nevoie copilul meu”

● „Promit să ofer mai multă atenție fiicei mele”

● „Promit să păstrez viu copilul din mine”

● „Promit să spun mai des Te iubesc!”

● „Promit să-mi iau copilul mai des în brațe”

● „Promit să ascult cu inima, nu doar cu urechile”

● „Promit să îmi amintesc mereu de privirea mamei mele”

● „Promit să te las să greșești, ca să înveți și să crești în ritmul tău”

Cât de important e să îți ții promisiunea față de copil

Psihologii subliniază că părinții care își respectă promisiunile oferă un model de consistență și securitate emoțională pentru copil.

„O promisiune este un pod între două suflete, construit din încredere și grijă, o legătură invizibilă care ne apropie și ne face mai buni. Promisiunile se fac cu inima, cu sinceritate și iubire, și se respectă cu toată ființa, indiferent de cât de greu ne-ar fi.”, spune și Mirela Retegan, fondatoarea Zurli.

Spectacolul pentru copii și părinți, “Promisiunea Zurli” este prezentat ca un concept unic, pus în scenă de Maya și Gașca Zurli, în regia lui Eduard Zănoagă.

Ultimele spectacole, în noiembrie

★15 noiembrie, 11:00, ZALĂU, Casa de Cultura a Sindicatelor

★ 16 noiembrie, 10:00, SATU MARE, Casa de Cultura a Sindicatelor

★ 16 noiembrie, 18:00, BAIA MARE, ATP Tech Center

★ 22 noiembrie, 11:00, ARAD, Filarmonica de Stat Arad

★ 23 noiembrie, 10:00 și 14:00, TIMIȘOARA, Cinema Timiș

★ 29 noiembrie, 12:00, CHIȘINĂU, Palatul Național

Biletele pot fi cumpărate de pe zurli.ro.