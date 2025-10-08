Peste 19.000 de joburi vacante la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, se va desfășura vineri, 10 octombrie 2025, în 63 de locații din țară și din București, a informat miercuri Ministerul Muncii.

Până în acest moment, și-au anunțat prezența 1.068 de angajatori care vor oferi 19.201 locuri de muncă. Procesul de înregistrare al angajatorilor nu s-a încheiat, aceștia fiind în continuare așteptați să-și anunțe intenția de a participa la Bursă.

Ministerul Muncii precizează că, în județele Cluj și Bihor evenimentul se va desfăşura în data de 16 octombrie, respectiv 22 octombrie.

Din totalul celor 19.201 de locuri de muncă oferite, până la acest moment, de către angajatori, cele mai multe, 18.289, se adresează absolvenților fără studii superioare și 912 celor cu studii superioare. Totodată, la Bursa Generală a Locurilor de Muncă pentru Absolvenți sunt disponibile locuri de muncă destinate absolvenților cu dizabilități, absolvenților de învățământ cu risc de marginalizare socială, ucenicilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, precum și persoanelor refugiate din Ucraina.

Cea mai generoasă ofertă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este în București, 9.963 locuri de muncă și în judeţele Argeș (660), Ilfov (589), Gorj (517), Mureș (495), Constanța (479), Iași (426), Timiș (403), Neamț (395).

Locuri de muncă pentru cei fără studii superioare

Meseriile pentru care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele fără studii superioare sunt: muncitor necalificat – 1.878 locuri de muncă; agent securitate – 1.759 locuri de muncă, curier – 1.103 locuri de muncă, șofer – 892 locuri de muncă, lucrător comercial – 875 locuri de muncă, manipulant mărfuri – 586 locuri de muncă, agent servicii client – 582 locuri de muncă, lăcătuş – 490 locuri de muncă, îngrijitor clădiri – 330 locuri de muncă, operator mașini cu comanda numerică – 295 locuri de muncă, montator subansamble – 292 locuri de muncă, sudor – 276 locuri de muncă, paznic – 273 locuri de muncă, confecţioner asamblor articole textile -240 locuri de muncă, electrician – 235 locuri de muncă.

Locuri de muncă pentru cei cu studii superioare

Pentru absolvenții cu studii superioare sunt disponibile 477 de locuri de muncă pentru ingineri în diferite ramuri de activitate. De asemenea, joburi vacante sunt și pentru următoarele profesii: proiectant – 32 locuri de muncă, tehnician (în diferite ramuri de activitate) – 30 locuri de muncă, economist –28 locuri de muncă, director magazin – 22 locuri de muncă, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare – 20 locuri de muncă, consilier economie generală – 14 locuri de muncă, şef schimb – 11 locuri de muncă, programator – 10 locuri de muncă, consilier juridic – 9 locuri de muncă, analist (în diferite domenii de activitate) – 9 locuri de muncă, specialist în domeniul calității – 8 locuri de muncă.