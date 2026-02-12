Pensionari păcăliți cu sacoșe „pline” de alimente false: escrocii se dau drept vecini și le cer sume mari de bani

Doi pensionari din județul Bacău au căzut victime unei noi metode de înșelăciune: persoane necunoscute s-au prezentat la ușile lor pretinzând că sunt vecini și le-au vândut produse alimentare diferite de cele promise, la un preț mult mai mare.

Potrivit reprezentanților IPJ Bacău, persoane necunoscute s-au prezentat la ușile unor bătrâni, pretinzând că sunt vecini de bloc și oferindu-le spre vânzare diverse produse alimentare. În realitate, sacoșele vândute conțineau alte produse, cu o valoare mult mai mică decât cea promisă.

Una dintre victime este o femeie în vârstă de 83 de ani, din orașul Comănești. „Din cercetările polițiștilor s-a constatat că, la data de 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuința bătrânei, precizând că este vecina de bloc și i-ar fi oferit spre vânzare pește și pui, solicitând suma de 850 de lei. Bătrâna i-a achitat suma solicitată, iar ulterior, după plecarea acesteia, a constatat că în sacoșe se aflau alte specii de pește și cantități mai mici decât cele prezentate”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Crețu.

Polițiștii au identificat un autoturism în care se aflau doi bărbați din județul Galați. În interiorul mașinii au fost găsite 70 de kilograme de pește, din diverse specii, și 20 de kilograme de carne de pui.

În apropierea autoturismului a fost identificată și o femeie de 47 de ani, tot din Galați, care avea asupra sa o sacoșă cu șapte kilograme de carne de pui și 18 kilograme de pește.

Cercetările au arătat că cei trei indivizi au înșelat o altă bătrână din Comănești, folosind aceeași metodă, prejudiciul total fiind de 1.300 de lei.

Toți trei au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune și urmează să fie prezentați procurorului de caz pentru luarea măsurilor legale.