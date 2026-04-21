search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Panică la Teatrul Național din Iași: actor lovit de un element de decor în timpul piesei „D’ale Carnavalului”. Spectacolul a fost oprit de urgență

0
0
Publicat:

Momente de panică la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, unde un element de decor de zeci de kilograme s-a prăbușit peste un actor în timpul spectacolului „D’ale Carnavalului”, oprind brusc reprezentația. 

Actor de un element de decor, la Teatrul Național Iași Foto: Ziarul de Iași
Actor de un element de decor, la Teatrul Național Iași Foto: Ziarul de Iași

Incidentul a avut loc sâmbătă seară la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, în timpul reprezentației spectacolului „D’ale Carnavalului”, când un element de decor, o bucată de tavan fals, s-a prăbușit peste un actor aflat pe scenă. Spectacolul a fost întrerupt, iar actorul a ajuns la spital. 

Victima este actorul Călin Chirilă, interpretul personajului Iancu Pampon. Elementul de decor, cu o greutate estimată la aproximativ 20–40 de kilograme, ar fi trebuit să cadă controlat, conform regiei spectacolului, însă mecanismul ar fi fost declanșat greșit, scrie ziarul de iași.

Actorul a fost preluat de un echipaj medical direct de pe scenă, iar spectacolul a fost suspendat pe loc, în fața publicului. Reprezentația programată ulterior a fost, de asemenea, anulată.

Suspiciuni privind consumul de alcool în echipa tehnică

În urma incidentului, au apărut informații potrivit cărora un membru al echipei tehnice ar fi acționat mecanismul de scenă sub influența alcoolului. Afirmațiile au fost vehiculate în interiorul instituției și preluate de mai mulți actori.

„Din nefericire, un membru al echipei tehnice, care trebuia să dea comanda la manevră pentru spectacolul de sâmbătă seară, era sub influenţa alcoolului", a declarat actorul Cosmin Maxim.

La rândul său, directorul teatrului, Cristian Hadji-Culea, a precizat că au fost demarate verificări interne, inclusiv testarea alcoolemiei: „Se pare că da, nu sunt eu pus să comentez ce a băut, habar n-am, dar se face analiza și în raport și de asta vor fi repercusiunile rapide”.

Deși momentul a fost unul puternic, actorul Călin Chirilă nu a suferit răni grave. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Potrivit informațiilor medicale preliminare, starea sa este stabilă.

Problemele legate de același element de decor nu sunt noi. În luna ianuarie, doi actori au fost implicați într-un incident similar, când tavanul fals s-a desprins prematur.

„A căzut cu câteva minute mai devreme și din păcate m-a lovit peste cap și peste brațul stâng și am avut o contuzie destul de serioasă”, a declarat actrița Andreea Boboc.

Conducerea Teatrului Național susține că vor fi luate măsuri pentru evitarea unor incidente similare.

„Am constatat cu ocazia asta că trebuie să facem niște schimbări în așa fel încât cu erori umane asemenea incidente să nu ducă la accidente grave, deci să nu se întâmple”, a declarat Cristian Hadji-Culea.

Autoritățile și conducerea instituției continuă anchetele interne.

De asemenea, poliția a fost sesizată pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul de sâmbătă seară.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
