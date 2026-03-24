search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Drama unui actor din Peaky Blinders care s-a izolat din cauza jignirilor din mediul online legate de aspectul său

0
0
Publicat:

Actorul irlandez Barry Keoghan a declarat marți, 24 martie, că mesajele negative din online legate de aspectul său fizic l-au determinat să se retragă „în sine” și chiar să-și pună la îndoială viitorul în actorie.

Barry Keoghan/FOTO: Profimedia
„Există mult abuz legat de felul în care arăt și a depășit punctul în care spui «toată lumea trece prin asta». Da, toată lumea trece prin asta, dar pe mine m-a făcut să mă retrag”, a spus el, potrivit The Independent.

M-a făcut să mă închid în mine și să nu mai vreau să merg la evenimente”

Actorul spune că, deși încearcă să se retragă din mediul online, revine din curiozitate pentru a vedea reacțiile la aparițiile sale, însă se confruntă cu numeroase comentarii negative.

„Nu trebuie să mă ascund, dar de fapt mă ascund. Nu trebuie să merg în anumite locuri, dar chiar nu mai merg din cauza acestor lucruri. Dar când asta începe să se infiltreze în arta ta, devine o problemă, pentru că ajungi să nu mai vrei să apari pe ecran.”

Keoghan și-a exprimat și îngrijorarea că aceste comentarii negative ar putea, într-o zi, să-l afecteze pe fiul său de trei ani, Brando, pe care îl are împreună cu fosta parteneră, Alyson Sandro.

„Este dezamăgitor pentru fani, dar este și mai dezamăgitor că băiețelul meu va trebui să citească toate aceste lucruri când va crește”, a spus el.

Actorul din filmul „The Banshees of Inisherin” a reacționat și în trecut la ura primită online. În decembrie 2024, el le-a cerut oamenilor, într-o postare pe X, „să fie respectuoși”, după criticile apărute în urma despărțirii sale de cântăreața Sabrina Carpenter.

„Pot suporta doar până la un punct. Numele meu a fost târât pe internet în moduri la care, de obicei, nu răspund”, a scris atunci. „Trebuie să răspund acum pentru că s-a ajuns prea departe.”

În prezent, Keoghan apare în noul film „Peaky Blinders: The Immortal Man”, în rolul lui Erasmus „Duke” Shelby, fiul lui Tommy Shelby (Cillian Murphy). Recent, el a filmat și pentru proiectul lui Sam Mendes, „The Beatles: A Four-Film Cinematic Event”, alături de Harris Dickinson, Paul Mescal și Joseph Quinn, care îi interpretează pe John Lennon, Paul McCartney și George Harrison.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului „Asia Express” 2026: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
„Infractorul sexy” a devenit model, după ce-a ieșit din închisoare: „Gardienii mă băteau din gelozie!”

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii