Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Orașul cu cele mai scumpe garsoniere din țară. Locuințe de doar 12 metri pătrați, vândute cu 45.000 de euro

Cluj-Napoca își consolidează reputația de cel mai scump oraș din România pentru cumpărătorii de locuințe. Potrivit unei analize realizate de platforma Imobiliare.ro, diferențele de preț între cele mai ieftine proprietăți din Cluj și București au ajuns la niveluri uriașe, chiar și dublu pentru o simplă garsonieră.

Cluj Napoca are cele mai scumpe garsoniere din țară FOTO: Arhivă
Cluj Napoca are cele mai scumpe garsoniere din țară FOTO: Arhivă

De exemplu, în București, cea mai ieftină locuință scoasă la vânzare este o garsonieră situată în cartierul Ferentari, la etajul 1 din 4, oferită la un preț de 18.000 de euro. Proprietarul o descrie drept un spațiu „civilizat”, cu loc de parcare și toate actele în regulă, „ideal pentru o familie tânără la început de drum”, potrivit clujenii.ro.

În schimb, la Cluj-Napoca, cea mai accesibilă ofertă de pe piață costă 44.900 de euro, adică mai mult decât dublu. Este vorba despre o garsonieră confort 3 din cartierul Gruia, cu doar 12 metri pătrați utili, aflată la etajul 3 al unui bloc de 4 niveluri.

Clujul, lider absolut la prețuri: peste 3.200 de euro/mp

Potrivit sursei citate, Clujul se menține pe primul loc la nivel național în privința prețurilor locuințelor. Proprietarii cer, în medie, 3.217 euro/mp pentru apartamentele vechi de o cameră, față de 2.115 euro/mp în Capitală.

Clujul atrage mii de studenți și specialiști în IT în fiecare an, ceea ce menține presiunea pe prețuri, chiar și în perioadele economice mai dificile.

Deși în ultimii ani s-au anunțat numeroase proiecte rezidențiale noi, dezvoltatorii nu reușesc să țină pasul cu cererea. Terenurile scumpe și infrastructura deficitară limitează extinderea orașului și mențin costurile la cote ridicate.

„Piața imobiliară din Cluj funcționează după o logică proprie. Cererea mare venită din partea studenților, investitorilor și companiilor IT menține prețurile ridicate, indiferent de contextul economic”, explică analiști imobiliari citați de Imobiliare.ro.

Pentru mulți cumpărători, realitatea este tot mai greu de acceptat: în Cluj, o simplă garsonieră de 12 metri pătrați poate ajunge să coste cât un apartament cu două camere într-un oraș de provincie.

