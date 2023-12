Tot mai mulți români petrec Revelionul departe de casă. Care sunt locațiile preferate pentru Anul Nou?

Românii preferă să petreacă sărbătorile în vacanțe, departe de casă, însă diferențele majore se observa în alegerile pentru Crăciun și pentru Revelion, iar turiștii aleg să cheltuiască mai mult pentru noaptea dintre ani.

De Crăciun, gradul de ocupare al stațiunilor montane de pe Valea Prahovei a fost de peste 70%, deși vremea a fost capricioasă pe aproape toată perioada sejurului.

„După ce vacanţa de Crăciun a început cu zăpadă ca în poveşti şi vreme capricioasă la munte pe parcursul zilelor vremea a început să se îmbuneze şi instalaţiile pe cablu au început să funcţioneze. În principalele staţiuni montane gradul de ocupare a fost peste 70% pentru vacanţa de Crăciun, în timp ce în Câmpina unităţile de cazare au fost ocupate în proporţie de 90%”, se arată într-un comunicat al APDT Prahova.

Potrivit asociaţiei de profil, Azuga a fost singura staţiune din Prahova unde s-a putut schia, atâta timp cât nu a bătut vântul. Pârtiile deschise, îmbunătăţite cu zăpadă artificială, au fost Sorica şi Cazacu Variantă.

„Din păcate nu sunt anunţate evenimente publice care să sărbătorească trecerea în noul an, dar hotelurile şi toate unităţile care organizează petreceri au pregătit programe artistice şi focuri de artificii impresionante”, se precizează în comunicatul citat.

Din acest motiv, tot mai mulți români aleg să plece în străinătate pentru a petrece noaptea de Revelion. Țările europene s-au aflat, din nou, în topul preferințelor românilor pentru nopatea dintre ani.

Cât costa cel mai ieftin sejur în străinătate de Revelion

Cel mai ieftin bilet de avion din această perioadă costa 36 de euro, pentru ruta București - Viena, iar cel mai scump bilet achiziționat de români a costat 816 euro, și este pe ruta București - Dubai, potrivit unei agenții de turism online.

Peste 95% dintre rezervările pentru Revelion au fost făcute pentru Europa, restul procentelor fiind distribuite aproape egal între destinaţii din Orientul Mijlociu, Africa şi Asia, potrivit Vola.ro.

„În ceea ce priveşte ţările europene spre care s-au rezervat cele mai multe bilete de avion de Revelion se află Italia, destinaţia regăsită cel mai des în topul favoritelor turiştilor români, cu 22% din rezervări, Marea Britanie, cu 14% din rezervări, şi Germania, cu 9% din rezervări. În acelaşi timp, în aceste state există comunităţi numeroase de români, astfel că, cel mai probabil, mulţi vor merge la rudele sau prietenii stabiliţi în străinătate şi vor petrece împreună finalul lui 2023. Pe lista ţărilor europene spre care se va zbura de revelion se află şi Franţa, Austria, România, Spania, Belgia, Irlanda şi Grecia”, se precizează într-un comunicat al tur-operatorului.

Oraşele europene preferate de români sunt Londra, Paris, Milano, Viena şi Roma, oraşe cunoscute drept destinaţii de city-break. Tabloul rezervărilor este completat de Bruxelles, Dublin, Munchen, Veneţia şi Atena, acestea fiind alte destinaţii spre care vor călători românii la final de an.

Aeroportul Otopeni va continua să fie aglomerat în următoarea perioadă în condiţiile în care 83% dintre zborurile rezervate pe Vola.ro de Revelion vor fi operate aici. Urmează aeroporturile din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Bacău, Craiova, Suceava şi Oradea.

Tariful mediu plătit de un pasager pentru un bilet de avion în perioada Revelionului este de 198 de euro. Cel mai ieftin bilet de avion de Revelion a costat 36 de euro, pe ruta Bucureşti - Viena, iar cel mai scump bilet a fost 816 euro, pe ruta Bucureşti - Dubai.

Cea mai ieftină rezervare a fost 49 de euro (Bucureşti - Tirana, un singur pasager), în timp ce cea mai scumpă rezervare a costat 2904 euro (Bucureşti - Larnaca, pentru 10 pasageri).

„Interesant este că cei mai mulţi români şi-au făcut din timp planurile de Revelion şi, în plus, au rezervat în avans zborurile de final de an. De exemplu, 53% dintre ei au rezervat biletele cu 30-90 de zile înainte de data zborului, o dovadă în plus a faptului că industria aviatică este puţin mai stabilă acum în comparaţie cu lunile de vară. De altfel, rezervarea de Revelion efectuată cel mai din timp a fost făcută încă de pe 26 aprilie 2023. În ceea ce priveşte durata medie de şedere la destinaţie, se pare că românii vor petrece, în medie, 4 - 5 zile în vacanţa de Revelion, o scurtă pauză de reîncărcare a bateriilor înainte de a începe noul an”, se mai precizează în documentul citat.