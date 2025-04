Momentul care l-a emoționat pe Nicușor Dan la dezbaterea electorală: Ce l-a întrebat fiica lor înainte de alegeri

În cadrul dezbaterii electorale organizate luni seară de Digi24, un moment emoționant a fost oferit de soția lui Nicușor Dan, care a intervenit în secțiunea dedicată susținătorilor pentru a împărtăși o discuție care ar fi avut loc în familie.

Ea a relatat cum fiica lor șia întrebat tatăl dacă va face România o țară mai bună, în cazul în care va deveni președinte.

„Acum câteva zile, am surprins o discuție între Nicușor și fiica noastră. Auzind discuțiile din ultima perioadă, l-a întrebat: «Tati, vei face din România o țară mai bună?» Am zâmbit și m-am emoționat când am observat tensiunea lui Nicușor. Răspunsul lui a fost: «Îți promit că voi face tot ce îmi stă în putere. Acesta este Nicușor pe care îl cunosc de 20 de ani”, a povestit soția lui Nicușor Dan.

Ea a subliniat că Nicușor Dan nu i-a promis fiicei lor o Românie perfectă, ci și-a luat angajamentul de a lupta împotriva corupției.

„Nu i-a promis o Românie mai bună, ci că va face tot ce ține de el, așa cum a făcut-o în ultimii 20 de ani, când s-a luptat ca legea să fie respectată. Nu i-a fost teamă să se lupte cu corupția și nu a dat în spate când s-a lovit de o nedreptate. Sper ca peste zece ani să putem spune cu toții că pe 4 mai am făcut tot ce a ținut de noi”, a adăugat aceasta.

La sosirea la dezbatere, soția lui Nicușor Dan a mărturisit că avea mari emoții și de aceea îl ținea strâns de mână.