Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
O asociaţie a cerut CCR să declare neconstituțional un articol de lege care vizează indemnizaţia pentru gemeni, tripleţi şi multipli

Publicat:

Asociatia Familiilor Numeroase a cerut Curţii Constituţionale să constate neconstituţionalitatea unui articol de lege şi să reafirme principiul că fiecare copil, inclusiv cei proveniţi din sarcini gemelare sau multiple, are dreptul la acelaşi nivel de protecţie socială, indiferent de ordinea sau momentul naşterii.

Curtea Constituțională a României FOTO: Facebook
Curtea Constituţională a României a amânat până la data de 25 noiembrie 2025 pronunţarea deciziei privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 5 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, modificată prin O.U.G. nr. 164/2022, se arată într-un comunicat de presă al asociaţiei, scrie News.

Potrivit formei actuale a legii, părinţii care aduc pe lume gemeni, tripleţi sau multipli primesc o indemnizaţie integrală doar pentru primul copil, iar pentru ceilalţi copii doar jumătate din sumă (50%).

În opinia reprezentanţilor asociaţiei, această formulă „inechitabilă” face ca o familie cu gemeni să beneficieze, în medie, de cu 25% mai puţin sprijin decât o familie cu doi copii născuţi la un an distanţă — deşi cheltuielile sunt duble şi apar simultan.

În 2024, în România s-au născut 1.551 de copii gemeni, dintre care 775 sunt discriminaţi chiar prin lege, primind o indemnizaţie redusă doar pentru că s-au născut în aceeaşi zi.

„Familiile cu gemeni sau tripleţi nu cer privilegii, ci dreptate. Doi copii născuţi la două minute distanţă nu pot avea drepturi diferite”, a declarat Mihaela Mosora, vicepreşedinte al Asociaţiei Familiilor Numeroase.

Această asociaţie este singura structură neguvernamentală din România care promovează, susţine şi reprezintă interesele familiilor cu trei sau mai mulţi copii. Membrii asociaţiei sunt familii cu trei sau mai mulţi copii, „parteneri de discuţie” care „înţeleg foarte bine realităţile educării, creşterii şi îngrijirii a cel puţin trei copii”.

