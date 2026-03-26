Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Noua variantă COVID-19, monitorizată la nivel global, după ce a fost identificată până acum în 23 de ţări

O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, responsabil pentru pandemia de COVID-19, a fost identificată în mai multe regiuni ale lumii și se află în atenția autorităților sanitare, pe fondul preocupărilor legate de protecția oferită de vaccinurile existente.

Noua variantă COVID-19, monitorizată la nivel global. FOTO: Arhivă

Varianta, denumită BA.3.2, a fost depistată atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite ale Americii. Primele cazuri au fost confirmate în urma analizării unor probe nazale recoltate de la patru călători americani, dar și în probe clinice provenite de la cinci pacienți din mai multe state americane.

Ulterior, datele au indicat o răspândire mai largă decât cea observată inițial. Varianta a fost identificată inclusiv în probe de apă reziduală provenite din aeronave, dar și în peste o sută de alte probe colectate din mai mult de 20 de state.

În Regatul Unit, BA.3.2 este urmărită de Agenţia pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii a clasificat-o drept „variantă aflată sub monitorizare”.

Noua tulpină derivă din varianta Omicron și a fost identificată pentru prima dată în Africa de Sud, în 2024. De atunci, numărul cazurilor a crescut, iar până în prezent a fost raportată în 23 de țări.

Cercetătorii subliniază că BA.3.2 este diferită din punct de vedere genetic față de alte subvariante recente, prezentând aproximativ 70–75 de mutații la nivelul proteinei spike, responsabilă pentru pătrunderea virusului în celulele umane.

Rezultatele unor teste de laborator indică faptul că vaccinurile ARN mesager actualizate pentru sezonul 2025–2026 oferă protecție împotriva variantelor dominante, însă răspunsul imun în cazul BA.3.2 este mai redus, ceea ce ar putea influența eficiența protecției.

Cu toate acestea, autoritățile sanitare precizează că nu există, în acest moment, dovezi că această variantă ar provoca forme mai grave de boală comparativ cu cele anterioare. De asemenea, este analizat și impactul asupra acurateței testelor de diagnostic.

Specialiștii britanici consideră că BA.3.2 nu reprezintă, în prezent, un risc mai mare decât alte variante recente, subliniind că evoluția virusului este un proces continuu. Importanța unei noi tulpini este evaluată în funcție de creșterea cazurilor severe sau a spitalizărilor.

În același timp, deciziile privind actualizarea vaccinurilor pot depinde nu doar de datele științifice, ci și de factori economici, precum cererea și rentabilitatea producției.

În prezent, nivelul de imunitate acumulat în populație, împreună cu vaccinarea, contribuie la menținerea sub control a bolii, chiar dacă protecția nu este completă împotriva tuturor variantelor. În lipsa unor indicii privind o severitate crescută, BA.3.2 este considerată, pentru moment, o variantă care necesită monitorizare, fără a reprezenta un pericol major suplimentar pentru populație.

