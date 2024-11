Familia veteranului britanic, care a strâns milioane de lire din acțiuni caritabile în pandemie, a folosit o parte din bani în scop personal

Jurnaliștii BBC au demarat o anchetă cu ajutorul căreia au demonstrat că familia veteranului Tom Moore, renumit pentru strângerile de fonduri din pandemie a folosit cei 1,4 milioane de lire sterline primite din contractul său de carte cu alte scopuri.

Comisia de caritate susține că „s-ar simți induși în eroare” de nora și ginerele veteranului, și că ar fi beneficiat personal de pe urma Fundației Captain Tom.

Însă, cele 38,9 milioane de lire sterline strânse de căpitanul Sir Tom pentru NHS Charities Together, ca urmare a eforturilor sale, nu au făcut parte din ancheta comisiei, iar toată această sumă a mers către organizațiile caritabile NHS.

Eșecuri repetate de guvernare

„Organizația de caritate înființată în numele său nu a fost la înălțimea acelei moșteniri a altora înainte de sine”, a declarat directorul executiv al Comisiei de caritate, David Holdsworth.

„Publicul – și legea – se așteaptă pe bună dreptate ca cei implicați în organizații de caritate să facă o distincție clară între interesele lor personale și cele ale organizației de caritate și ale beneficiarilor pe care îi servesc”, a mai arătat acesta.

Directorul a spus că au fost cazuri nenumărate de amestecare a intereselor private și caritabile și că Hannah și Colin Ingram-Moore au beneficiat în mod semnificativ.

„Împreună, eșecurile echivalează cu o conduită greșită și/sau o gestionare greșită”, a spus el.

De asemenea, comisia a ajuns la concluzia că acțiunile familiei nu au desfășurat activități ilegale și nu a transmis constatările sale la poliție.

Paul Latham, directorul de comunicații la Comisia de caritate, a declarat pentru BBC:

„Nu am văzut dovezi ale unei crime. Dacă o facem, avem relații foarte strânse cu poliția și, bineînțeles, am face acest lucru. Există un standard ridicat pentru infracțiuni și nu am identificat asta”.

În iulie 2023, Fundația Captain Tom a anunțat că nu caută în mod activ donații sau nu efectuează plăți, dar fundația nu a fost închisă.

Fundația Captain Tom a fost promovată de celebrități precum David Beckham și Dame Judi Dench.

Tom Moore, tatăl a doi copii, a murit la vârsta de 100 de ani în februarie 2021, cu coronavirus.

Ginerele său, domnul Ingram-Moore, a devenit administrator al fundației în aceeași lună, iar fiica căpitanului Sir Tom - doamna Ingram-Moore - a devenit director executiv interimar mai târziu în acel an.

Rolurile cuplului au fost puse sub semnul întrebării în iunie 2022, când comisia a lansat o anchetă legală pentru a stabili dacă au beneficiat în mod privat pe cheltuiala organizației de caritate.

Cărțile

Constatările autorității de reglementare au arătat că Club Nook, o firmă privată înființată de Ingram-Moores în aprilie 2020, a primit un avans de 1,47 milioane de lire sterline pentru cele trei cărți ale căpitanului Sir Tom, inclusiv cea mai bine vândută autobiografie a sa, „Mâine va fi o zi bună”.

Familia i-a asigurat pe Editura Penguin și promotorul Carver PR că banii primiți în avans îi vor folosi pentru crearea fundației.

Cu toate acestea, până în prezent organizația de caritate nu a primit niciun ban din acordul de publicare.

În 2022, comisia a declarat că ancheta i-a cerut de două ori domnului și doamnei Ingram-Moore „să remedieze problemele făcând o donație către organizații de caritate”, dar „în ambele ocazii au refuzat”.

Publicațiile au fost „un efort pur comercial” și „au afectat încrederea publicului” în organizațiile de caritate, se concluzionează raportul.

Premiile Virgin Media

Între 2020 și 2021, căpitanul Sir Tom a fost jurat pentru premiile Virgin Media Local Legends și a fost plătit personal cu 10.000 de lire sterline.

În anul următor, fiica lui a fost abordată pentru a fi în juriu și a semnat un acord de ambasador cu Virgin Media O2, în timp ce era director executiv al Fundației Captain Tom, pentru care a fost plătită cu 18.000 de lire sterline.

Ulterior, Virgin Media O2 Captain Tom Foundation Connector Awards a inclus sigla organizației caritabile pe placa sa de premiere.

Ea fusese deja numită director executiv interimar al organizației de caritate, cu un salariu anual de 85.000 de lire sterline.

Cu toate acestea, raportul spunea că nu există nicio înregistrare că ea a informat administratorii de caritate când a încheiat acordul financiar cu Virgin Media.

Comisia a spus că nu este de acord cu afirmația doamnei Ingram-Moore că munca a fost întreprinsă cu titlu personal.

Ea a constatat că acest lucru a creat un conflict de interese, iar eșecul ei de a evita sau gestiona această situație „a echivalat cu o conduită greșită și-sau o gestionare defectuoasă”, adăugând că acest lucru însemna și plata pe care a primit-o a fost un „beneficiu neautorizat” pentru soțul ei, care era administrator la acea vreme.

Un complex spa

În 2021, Ingram-Moores a primit aprobarea consiliului pentru a construi o clădire a Fundației Captain Tom lângă casa lor, după ce au făcut referire la numele și numărul organizației de caritate de „numărate ori” în cererea de planificare.

Cu toate acestea, clădirea rezultată, care conținea o piscină spa și home cinema, a fost descrisă ca fiind „complet neautorizată”, iar familia a fost forțată să o demoleze în februarie, declară ofițerul consiliului de aplicare, Richard Proctor

Comisia de caritate a constatat că cuplul nu a consultat administratorii cu privire la complexul balnear, ceea ce a sugerat că „foloseau organizația de caritate și numele acesteia în mod nepotrivit în beneficiul lor privat”.

Ingram-Moores a declarat în cadrul anchetei că includerea numelui organizației de caritate în cererea de planificare inițială a fost o eroare, susținând că erau ocupați cu „lucrări media globale” la acea vreme, dar intenționau să folosească clădirea în scopuri caritabile.

Salarii uriașe

Doamna Ingram-Moore a fost „foarte mult implicată în discuțiile privind stabilirea salariului” și i-a spus administratorului Stephen Jones că „așteptările ei erau de aproximativ 150.000 de lire sterline pe an”. Afirmația ei că nu i s-a oferit un salariu de șase cifre a fost descrisă de anchetă drept „necinstită”

Ea a eliminat „intenționat” clauza privind conflictele de interese din contractul ei de muncă cu organizația de caritate, spunându-i domnului Jones:

„Aceasta nu este o cerință legală... Nu voi face nimic pentru a intra în conflict cu toate rolurile mele, dar nu pot fi într-un poziția de a cere autoritate la fiecare pas, viața mea s-ar opri”.

Întrucât compania lui Ingram-Moores, Club Nook, deținea mărcile comerciale Capt Sir Tom, administratorii trebuiau să se consulte cu ei atunci când doreau să-i folosească numele în scopuri caritabile, inclusiv cerând permisiunea de a vinde căni tipărite.

În iulie, domnul și doamna Ingram-Moore au fost descalificați ca administratori sau să ocupe o funcție de conducere în organizații de caritate pentru o perioadă de 8 și, respectiv, 10 ani.

Dl Holdsworth i-a îndemnat pe Ingram-Moores să „urmeze angajamentul luat și să doneze o sumă substanțială organizației de caritate”.

El a spus că depinde de mandatarul rămas dacă să ia măsuri în justiție, iar Comisia „a fost pregătită să ofere sfaturi în măsura în care consideră acest lucru”.

Răspunzând la raportul Comisiei, familia Ingram-Moores a spus că au fost tratați „nedrept și nedrept”.

Ei au spus că ancheta de doi ani a avut „un impact grav” asupra sănătății familiei și a descris procesul ca fiind „excesiv”, adăugând că organul de supraveghere a organizațiilor caritabile are o „agenda predeterminată”.