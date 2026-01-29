search
Joi, 29 Ianuarie 2026
30 ianuarie, ziua în care pandemia COVID-19 a fost recunoscută oficial drept urgență globală

Publicat:

OMS a declarat pe 30 ianuarie 2020 COVID-19 drept urgență de sănătate publică de interes internațional, pe fondul răspândirii rapide a virusului SARS-CoV-2 și al riscurilor globale pentru sănătate.

COVID-19 a fost recunoscută oficial drept urgență globală pe 30 ianuarie 2020 FOTO Shutterstock
COVID-19 a fost recunoscută oficial drept urgență globală pe 30 ianuarie 2020 FOTO Shutterstock

1933 – Adolf Hitler devine Cancelar al Germaniei

La 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler a fost numit în funcția de Cancelar al Germaniei de către președintele Paul von Hindenburg. Această desemnare a marcat începutul guvernării naziste și consolidarea Partidului Național-Socialist German în structurile politice ale țării. Numirea sa a urmat unei serii de negocieri politice și presiuni din partea conservatorilor și liderilor din Reichstag, care sperau să controleze influența partidului nazist.

În săptămânile și lunile următoare, Hitler a început să implementeze măsuri care au slăbit treptat democrația Weimarului. Guvernul său a introdus restricții asupra libertăților civile, a promovat legi antisemite și a creat instituții pentru supraveghere și represiune politică, punând bazele regimului totalitar care va conduce Germania până în 1945.

1951 – Se naște Phil Collins

Pe 30 ianuarie 1951 s-a născut Phil Collins, muzician și cântăreț britanic. Collins a devenit cunoscut ca toboșar al trupei Genesis și ulterior ca solist solo, dezvoltând o carieră remarcabilă în muzica pop și rock, cu numeroase albume și hituri internaționale.

Cariera sa include premii Grammy și Oscar, atât pentru activitatea solo, cât și pentru contribuțiile la Genesis. În plus, Collins a fost implicat în producția muzicală și în colaborări cu alți artiști de renume, influențând scena muzicală internațională din anii 1970 și până în prezent.

1969 – Ultimul concert public al trupei The Beatles

La 30 ianuarie 1969, The Beatles au susținut ultimul lor spectacol public, pe acoperișul clădirii Apple Records din Londra. Concertul improvizat a avut loc fără public, fiind vizibil doar pentru trecătorii din zonă, și a fost întrerupt de poliție din cauza zgomotului și a perturbării traficului.

Evenimentul a fost înregistrat pentru documentarul „Let It Be” și este considerat simbolic, marcând sfârșitul aparițiilor live ale trupei. Pe durata concertului, formația a interpretat mai multe piese, demonstrând evoluția stilului muzical și contribuind la moștenirea culturală a The Beatles.

1972 – Are loc „Bloody Sunday” în Irlanda de Nord

Pe 30 ianuarie 1972, în Londonderry, Irlanda de Nord, 13 manifestanți catolici au fost uciși de trupele britanice în timpul unei demonstrații pentru drepturile civile. Evenimentul a devenit cunoscut sub numele de „Bloody Sunday” (Duminica Sângeroasă) și a escaladat tensiunile în conflictul nord-irlandez, amplificând confruntările între comunitățile protestantă și catolică.

Incidentul a fost urmat de investigații oficiale și audieri publice care au analizat comportamentul trupelor britanice și împrejurările tragediei. „Bloody Sunday” a avut repercusiuni pe termen lung asupra relațiilor politice și sociale din Irlanda de Nord, influențând legislația privind drepturile civile și securitatea publică.

2020 – OMS declară pandemia COVID-19 urgență de sănătate publică

La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia COVID-19 ca fiind o urgență de sănătate publică de interes internațional. Decizia a fost luată pe baza răspândirii rapide a virusului SARS-CoV-2 și a riscurilor asociate sănătății populației la nivel global.

Această declarație a activat mecanisme internaționale de coordonare pentru controlul epidemiei, inclusiv recomandări privind călătoriile, măsuri de izolare și monitorizarea cazurilor. În perioada următoare, statele membre au adoptat strategii naționale de prevenție, testare și tratament, iar OMS a emis ghiduri pentru protecția personalului medical și a populației.

