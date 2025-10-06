search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Munca de acasă e „depășită”? Utilizatorii de internet nu sunt de acord. Plusuri și minusuri la 5 ani de la pandemie

0
0
Publicat:

La cinci ani de la pandemie, munca de acasă rămâne un subiect fierbinte. Deși doar 4% dintre joburile noi din 2025 sunt în regim remote, potrivit datelor oficiale, românii reacționează vehement în mediul online la articolele care anunță „sfârșitul lucrului de acasă”. Pe Reddit, sute de utilizatori critică narativul promovat de companii și mass-media, denunțând ceea ce numesc „propagandă corporatistă” și cerând păstrarea flexibilității.

Muncă de acasă
Sursă foto: Shutterstock

„Discuțiile despre munca de la distanță îmi aduc aminte de cele despre designul de tip open-space”, spune Alex Dincovici, lector asociat la SNSPA și Universitatea din București. „Și acolo a existat un moment, destul de ușor de trasat, în care acest tip de design de birouri a început să fie promovat, pe premise parțial greșite.”

Open-space-ul a fost vândut drept o soluție miraculoasă: mai multă colaborare, mai multă inovație, mai multă productivitate. În realitate, a adus și costuri invizibile: de la pierderea intimității și a concentrării, până la o creștere a numărului de ședințe fără sens, conform spuselor sale.

„Întâlnirile online tind să fie mai numeroase, cu mai mulți oameni, dar cu mai puțină lume atentă la ceea ce se discută”, observă Alex Dincovici. Pentru unii, biroul open-space rămâne sinonim cu agitația, zgomotul și orele pierdute pe drum. Pentru alții, munca de acasă e la fel de complicată, pentru că presupune spațiu dedicat, disciplină și resurse pe care nu toți le au.

Dincolo de preferințe și studii, cheia pare să stea în specificul activității și cultura organizațională. „Oamenii care au nevoie de liniște și funcționează cel mai bine individual vor prefera munca de la distanță. Alții se hrănesc din contactul direct. Important este ca firmele să analizeze atent procesele interne și să decidă ce formă hibridă funcționează cel mai bine pentru fiecare echipă”, explică antropologul.

Sociolog: „Mediul online slăbește înțelegerea interacțiunilor colective”

Pandemia și extinderea internetului de mare viteză au schimbat profund modul în care oamenii muncesc. Pentru domeniile care nu implică activități fizice, precum analiza de date, IT sau comunicarea: munca de acasă a devenit o opțiune firească. „Pentru cei care nu depun muncă fizică sau în medii fizice specifice, activitatea a putut fi translatată relativ ușor acasă sau oriunde altundeva, printr-o simplă conexiune la internet și posibilitatea organizării de întâlniri online”, explică sociologul Răzvan Dumitru.

Modelul remote a fost rapid îmbrățișat de mulți angajați. „A redus efortul și costurile deplasării la birou și a deschis posibilitatea rezolvării unor nevoi casnice și de familie: să ne gândim la părinții care trebuie să stea cu copiii lor. Pentru unii, a însemnat și diminuarea disconfortului social din mediul profesional”, spune el.

Avantaje și zone gri ale muncii remote

Schimbarea a adus însă și efecte mai puțin discutate. „Pentru management, munca de acasă a redus posibilitatea controlului direct asupra modului în care este folosit timpul de lucru de către angajați. În același timp, pentru angajați a lăsat o anumită opacitate privind folosirea acestui timp, care putea fi împărțit și cu alte activități”, explică sociologul.

El observă că interacțiunea umană s-a simplificat excesiv: „Întâlnirile online și schimbul de informații exclusiv electronic au redus complexitatea relațiilor de lucru. Mediul online slăbește înțelegerea interacțiunilor colective și a vitezei cu care se pot înțelege participanții pentru rezolvarea unor probleme. Nici videocall-ul, deși mai complex decât emailul sau telefonul, nu acoperă întreaga complexitate a interacțiunii directe.”

Impactul asupra conflictelor și cooperării

Potrivit lui Răzvan Dumitru, această diminuare a contactului direct poate duce și la efecte mai subtile: „Reducerea interacțiunii față în față poate diminua posibilitățile de rezolvare a conflictelor sau de atenuare a diferențelor de opinii. Fenomenul este vizibil și în mediul online, mai ales pe rețelele de socializare, unde lipsa contactului direct amplifică asperitățile.”

Sociologul consideră că această ipoteză merită testată sistematic, printr-un studiu comparativ între dinamica conflictelor în interacțiunile directe și cele mediate digital. „Până și liderii politici, obișnuiți cu negocieri complexe, par afectați de mutarea relațiilor în online. Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, atribuie lipsa întâlnirilor directe din timpul pandemiei ca posibilă cauză a escaladării tensiunilor care au precedat invazia Rusiei în Ucraina”, amintește Răzvan Dumitru, citând un interviu recent publicat de Mediafax.

În opinia sociologului digitalizarea muncii a adus libertate și eficiență, dar și o pierdere de profunzime în comunicare. „Niciun canal online, oricât de sofisticat, nu poate înlocui pe deplin interacțiunea umană directă. În spatele confortului tehnologic rămâne mereu o nevoie esențială de prezență și dialog autentic.”

 „Cine mai vrea să piardă trei ore pe drum până la Pipera?”

Un articol recent publicat de Știrile ProTV, intitulat „Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie”, a stârnit un val de reacții pe Reddit România. În câteva ore, thread-ul dedicat a adunat peste o mie de voturi și sute de comentarii, majoritatea critice față de concluziile articolului.

„Care mințiți, bă, aici? Nu v-ar fi rușine!”, scrie un utilizator, iritat de tonul materialului. Altul ironizează contrastul dintre realitate și narațiunea din presă: „Nimeni nu vrea să piardă 1,5–3 ore până la Pipera zilnic, doar ca să intre în aceleași apeluri pe Zoom, dar din open space.”

Citește și: Radiografia pieţei imobiliare, după un an de pandemie: Închirierile de apartamente scad la minime istorice, în timp ce vânzările cresc lună de lună

„Genul de articol finanțat și citat de angajatori”

Numeroși comentatori acuză o campanie de PR mascată în favoarea companiilor care încearcă să readucă angajații la birou. „Articole plătite de firmele cu clădiri de birouri. Când vezi câte reacții negative au, îți dai seama cât de departe sunt de realitatea angajaților”, notează un utilizator. Altul punctează cu sarcasm: „Se vede că l-au scris din open space, între două cafele și o bârfă de echipă. Unde-s doi, puterea crește: unde-s trei, se năruiește.”

Unii văd în acest tip de articole o tentativă de justificare a managementului: „Își dau seama că se poate face treabă și fără middle management. Altfel stai o oră în ședință doar ca să pari ocupat.”

Argumentele angajaților: zgomot, stres și timp pierdut

Pe Reddit, experiențele personale sunt variate, dar converg spre aceeași idee: revenirea la birou nu aduce eficiență. „Pur și simplu nu mai pot să mă concentrez când o sută de oameni vorbesc în același timp. Când merg la birou, nu fac nimic toată ziua”, scrie un utilizator. Un altul adaugă: „La firmă stai cu căștile pe urechi ca să nu auzi zumzetul din open space. Lucrezi mai bine de acasă, dar tot tu ești vinovat dacă nu te poți concentra la birou.”

Unii subliniază dimensiunea economică: „Evident că firmele vor să readucă oamenii la birou. Clădirile de birouri goale sunt o gaură în buget pentru dezvoltatori.”

„La birou suntem toți fericiți și productivi”

Cea mai apreciată intervenție ironizează clișeele corporatiste: „Fix asta vor angajații: să-și piardă orele în trafic, să ardă benzina și să toace mașina cu naveta, ca apoi să ajungă la „familia” de la birou, unde e mai mult circ decât muncă. Ah, și să nu uităm de șeful care vine să-ți dea task-uri doar ca să-și umple egoul. Evident, toți fericiți și 200% productivi.”

Comentariul a fost votat de peste 200 de utilizatori și a devenit un rezumat simbolic al thread-ului.

„E simplu: lăsați libertatea de alegere”

Printre reacțiile mai moderate, un utilizator propune o soluție pragmatică: „Lăsați angajații care doresc să lucreze de la birou să vină, iar ceilalți să rămână acasă. Vom vedea câți vin de fapt.”

Această opinie reflectă un consens larg: angajații cer flexibilitate, nu extremismul unei singure formule.

Doar 4% dintre joburile din 2025 au fost remote

În 2025, piața muncii din România a înregistrat un decalaj vizibil între ofertele angajatorilor și preferințele candidaților. Potrivit datelor eJobs, doar 4% dintre cele aproximativ 200.000 de locuri de muncă noi publicate pe platformă au oferit posibilitatea lucrului de la distanță, însă aceste joburi au atras 14% din totalul aplicărilor, echivalentul a 1,1 milioane de aplicații din cele 8 milioane depuse în primele nouă luni ale anului.

Citește și: Care este diferența dintre telemuncă și work from home? Cum apar cele două în legislație

Tendința confirmă un fenomen instalat după pandemie: cererea pentru flexibilitate rămâne constant ridicată, chiar dacă oferta se restrânge.

Discrepanță între așteptările angajatorilor și dorințele angajaților

„Sunt în continuare oportunități pentru cei care vor să se angajeze, cu toate că timpul mediu de angajare a crescut ușor față de anul trecut, iar angajatorii au ridicat nivelul de așteptări pe care le au de la candidați”, a explicat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Ea subliniază că procesul de recrutare este mai rapid pentru specialiști sau persoane cu experiență minimă, dar rămâne dificil pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. „Față de aceștia există o temere legată de durata de acomodare și de faptul că, în general, au fost asociați cu o rată mare de fluctuație”, spune Drăghici.

Cele mai multe joburi la distanță au venit în continuare din domeniile call-center/BPO, IT & telecom, retail, marketing, asigurări și educație/training. La nivel general, peste 80% dintre posturile publicate în 2025 au fost full-time, 10% part-time, iar restul proiecte sezoniere sau internshipuri.

Din totalul joburilor noi, 93% au provenit de la angajatori din România, iar 7,2% de la companii din străinătate. Luna iulie a fost cea mai activă, cu aproximativ 25.000 de poziții deschise, față de o medie lunară de 20.000 pentru restul anului.

Retailul rămâne domeniul cu cele mai multe anunțuri (50.000), urmat de servicii și call-center/BPO, cu câte 27.000 fiecare. Industria alimentară a publicat 22.000 de anunțuri, iar peste 15.000 de posturi au fost disponibile în transport & logistică, producție, turism, construcții și sectorul financiar-bancar.

Cele 200.000 de joburi au generat 8 milioane de aplicări în primele trei trimestre, cei mai activi fiind candidații entry-level, urmați de cei mid-level și de cei fără experiență. În schimb, angajații seniori și managerii au rămas segmentul cel mai stabil, aplicând cel mai puțin în acest an.

La nivel regional, Bucureștiul rămâne lider detașat, urmat de Iași, care a depășit Clujul, și de Brașov, Ilfov și Timiș. Pe ultimele poziții se află Argeș, Mureș și Arad, cu între 13.000 și 15.000 de locuri de muncă fiecare.

În prezent, pe platforma eJobs sunt disponibile peste 24.000 de locuri de muncă, iar alte 6.000 pot fi găsite pe iajob.ro, platformă de recrutare rapidă aparținând aceluiași grup.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
gandul.ro
image
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
mediafax.ro
image
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
observatornews.ro
image
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
playtech.ro
image
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
FOTO Artiști, vedete, politicieni, oameni de afaceri, toți la botezul lui Lazarus!
stiripesurse.ro
image
Patronul unui cunoscut restaurant a murit într-un cumplit accident, în Vâlcea! Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
image
Legea majoratului digital în România: copiii sub 16 ani pot avea cont online doar cu acordul părinților, adoptată
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
romaniatv.net
image
Probleme cu pensiile private. Se schimbă, din nou, regulile pentru Pilonul II și III
mediaflux.ro
image
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!