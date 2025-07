Ministrul Sănătății, după controlul de la Spitalul Floreasca în cazul pacientei cu arsuri grave. „Am cerut demisia coordonatorului Centrului de Arşi”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, referitor la cazul pacientei internate la Spitalul Floreasca cu arsuri foarte grave şi care a reclamat lipsa analgezicelor, dar şi prezenţa unor bacterii şi a gândacilor în apropierea patului, că au existat analgezice pentru toţi pacienţii internaţi în unitatea medicală. Faptul că nu au fost administrate corespunzător ţine de bun simţ şi de deontologie profesională, spune ministrul.

”Am fost la Floreasca pentru a avea o discuţie cu conducerea unităţii sanitare, pe de o parte, dar şi cu reprezentanţii echipelor medicale implicate în activitatea Centrului de Arşi. Este adevărat că m-am dus cu toate datele tehnice la mine pentru că Inspecţia Sanitară de Stat a fost trimisă încă de săptămâna trecută, de când am avut prima sesizare în acest caz. Ulterior, am trimis Corpul de Control pentru verificări administrative şi în dialog continuu cu doamna profesor Poiană, cu reprezentantul Colegiului Medicilor din România, care a început o anchetă, practic al treilea control în această situaţie, pentru a verifica conduita medicală, terapeutică”, a afirmat ministrul Sănătăţii, marţi seară, la Digi 24.

El a declarat că la Spitalul Floreasca există analgezice pentru toţi pacienţii şi nu au existat discontinuităţi în aprovizionare.

”Eu când am citit acea scrisoare, vă spun sincer că am încremenit. Nu mi-a venit să cred că, în anul 2025, un pacient într-un centru universitar urlă de durere. Vom verifica aceste lucruri. Am cerut situaţia. Iniţial, pacientei i s-a spus că nu există analgezice. Complet fals. Am verificat cu Corpul de Control şi astăzi la faţa locului în situaţiile din farmacia spitalului, toată luna iunie, toată luna iulie au existat şi există în continuare analgezice pentru toţi pacienţii din Spitalul Floreasca. Nu au existat discontinuităţi. Faptul că nu au fost administrate corespunzător sau faptul că nu s-a discutat, nu s-a comunicat eficient, un weekend întreg, din câte am înţeles din relatările pacientei cu pacienta şi cu aparţinătorii, ţine mult de bun simţ, ţine mult de deontologie profesională, ţine mult de activitatea lor până la urmă”, a explicat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă coordonatorul Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca este în continuare în concediu, ministrul Sănătăţii a răspuns: ”Vă daţi seama cât mult preţ a pus el pe această situaţie. Este adevărat că dânsul a avut un concediu încă de săptămâna trecută sau de acum două săptămâni, nu vreau să greşesc, pentru că a avut un deces în familie, din câte am înţeles de la managementul unităţii sanitare. Îmi pare rău, condoleanţe, însă odată cu izbucnirea acestui scandal, am înţeles că şi-a prelungit concediul în această perioadă critică pentru spitalul şi pentru secţia pe care o coordonează. (...) Eu mă aşteptam să-l găsesc astăzi la spital. Vizita de azi a fost anunţată. Eu am anunţat de ieri că astăzi mă duc la spital, i-am rugat să pregătească toate documentele necesare pentru a putea sta la masa discuţiei, pentru a identifica problemele şi pentru a găsi soluţii. Nu m-am aşteptat să nu găsesc coordonatorul Centrului de Arşi acolo”.

Rogobete a precizat că i-a sugerat public coordonatorului Centrului de Arşi de la Floreasca să demisioneze din funcţie.

Firma de deratizare și dezinsecție, amendată

El a adăugat că Inspecţia Sanitară de Stat a aplicat amenzi firmei de deratizare şi dezinsecţie deoarece au fost găsite anumite nereguli administrative.

Ministrul Sănătăţii a mai declarat că gândacii nu au fost în secţia de arşi, ci într-un salon de la acelaşi etaj.

”Gândacii nu au fost în secţia de arşi, au fost într-un salon post-operator. E adevărat că pe acelaşi etaj cu secţia de arşi. Nu este o justificare, să nu fiu înţeles greşit. De această dată nu au fost în acel salon sau în unitatea de arşi grav”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat faptul că la Spitalul Floreasca au fost trataţi peste 200 de pacienţi cu arsuri grave, iar 80% dintre aceştia au plecat acasă.

”Dar totuşi mă simt dator să mai dau o explicaţie. Nu putem ignora faptul că în anul 2024 sau din anul 2024 şi până în prezent în Spitalul Floreasca au fost trataţi peste 200 de pacienţi cu arsuri grave, din care 80% au plecat acasă. Mortalitatea de sub 20%, este 16-17% pentru un centru de arşi grav, în momentul de faţă este sub media Uniunii Europene”, a transmis ministrul Sănătăţii.

El a fost întrebat când vor veni deciziile în urma controalelor făcute la Spitalul Floreasca.

”Deciziile au fost luate o mare parte din ele înainte de a avea rezultatele finale ale controalelor pentru că eu am văzut etapizat care sunt rezultatele controalelor. Deciziile sunt următoarele: voi modifica ordinul de ministru care reglementează funcţionarea centrelor de arşi, îl voi adapta mult mai bine realităţii. Am dispus deja, sigur, măsurile de sancţiune financiară pentru companiile care nu şi-au făcut treaba în acea unitate sanitară”, a mai afirmat ministrul Rogobete.

O femeia a fost internată 53 de zile în spital, după ce centrala din locuinţa familiei a explodat. În acest timp, a contractat mai multe bacterii, a strigat de durere, a suferit multiple operaţii, în timp ce gândacii mişunau prin salon, la câţiva metri de patul pacientului considerat critic.

Sora pacientei, care a donat piele pentru operaţiile acesteia, a povestit întreaga situaţie în repetate postări pe Facebook, în una dintre acestea reclamând lipsa igienei şi ataşând fotografii cu gândaci, surprinse aproape de patul pacientei care avea arsuri critice. Sora sa a suferit arsuri după ce centrala locuinţei a explodat, iar femeia a intrat în casă să-şi salveze cei doi copii mici.

Ulterior, femeia a povestit că sora sa a contractat multiple bacterii în timpul internării, diagnosticul fiind confirmat de medicii din Belgia, unde a reuşit să o transfere într-un final pe sora sa.