Fiica actorului Martin Short a murit la 42 de ani. Katherine s-ar fi sinucis

Katherine Hartley Short, fiica actorului Martin Short, a fost găsită moartă pe 24 februarie, în locuința sa din Hollywood Hills, Los Angeles. Avea 42 de ani.

„Este cu o durere profundă că confirmăm trecerea în neființă a lui Katherine Hartley Short. Familia este devastată de această pierdere și cere intimitate în această perioadă. Katherine a fost iubită de toți și va fi amintită pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”, a transmis un reprezentant al starului din Only Murders in the Building.

Potrivit TMZ, Katherine a fost găsită decedată în jurul orei 18:00. O sursă din cadrul forțelor de ordine a confirmat pentru Los Angeles Times că aceasta și-a pierdut viața printr-o aparentă sinucidere, potrivit The Guardian.

Katherine a fost una dintre cei trei copii adoptați de Martin Short și fosta sa soție, Nancy Dolman. Ea a ales să rămână departe de lumina reflectoarelor, deși a participat ocazional la evenimente și a mers pe covorul roșu alături de tatăl său.

Ea a urmat cursurile New York University, obținând o diplomă de licență în psihologie și studii despre sexualitate și gen în 2006. În 2010, a absolvit un master în muncă socială la University of Southern California.

Katherine a lucrat într-o clinică autorizată, oferind programe comunitare, suport între colegi și psihoterapie. De asemenea, a colaborat cu organizația Bring Change 2 Mind, care promovează educația și susținerea sănătății mintale în rândul tinerilor.

Katherine Hartley Short era cea mai mare dintre cei trei copii adoptați de Martin Short și soția sa, Nancy Dolman Short. Cuplul a mai adoptat doi fii, Oliver Patrick și Henry Hayter.

Dolman Short a murit în august 2010, după o luptă cu cancerul ovarian, în același an în care Katherine și-a terminat studiile universitare la USC.

Într-o apariție din 2019 la „Conan”, Martin Short a vorbit deschis despre alegerile profesionale ale copiilor săi, menționând că niciunul dintre ei nu a vrut să se lanseze în lumea spectacolului.

„I-am împins. Voiam să se lanseze în lumea spectacolului”, a spus Short la momentul respectiv.

În prezent, Martin Short se află într-un turneu de comedie alături de prietenul său de lungă durată și co-star în Only Murders in the Building, Steve Martin.

Următorul spectacol este programat vineri, în Milwaukee.