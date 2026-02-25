Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte regretabilă” decizia recentă a Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte dintre taxele vamale impuse de administrația sa. Declarația a fost făcută în discursul privind Starea Uniunii, rostit în fața Congresului, în prezența a patru judecători ai Curții, dintre care trei au votat împotriva competenței sale de a introduce aceste tarife.

„În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunţată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte regretabilă”, a afirmat liderul de la Casa Albă, adoptând un ton vizibil mai moderat decât cel din primele reacții publice.

Imediat după hotărâre, Trump a acuzat instanța supremă că ar fi cedat „influențelor străine” și i-a catalogat pe judecătorii care s-au opus tarifelor drept „idioți” și „pudeli” ai stângii „radicale”.

În pofida verdictului, președintele a anunțat deja reintroducerea unei suprataxe de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Măsura este valabilă pentru 150 de zile și ar putea deveni permanentă printr-un vot în Congres.

Trump a susținut că are la dispoziție și alte opțiuni pentru a impune taxe vamale, pe care le consideră „puțin mai complexe, dar probabil mai bune”, afirmând că unele dintre acestea nu ar necesita aprobarea legislativului.

Totodată, el și-a reiterat obiectivul ca veniturile obținute din tarifele aplicate bunurilor importate să ajungă, în timp, să înlocuiască impozitul pe venit.