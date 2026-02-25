Unele dintre cele mai puternice arme din războiul Rusiei împotriva Ucrainei se ascund la vedere, chiar în Canalul Mânecii

Un expert britanic avertizează că unele dintre cele mai puternice arme ale președintelui rus Vladimir Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii. El se referă la vasele care transportă petrol rusesc și finanțează efortul de război. Expertul vorbește despre o posibilă confruntare militară pe mare.

Petrolierele care transportă petrol rusesc în valoare de sute de milioane de dolari trec frecvent prin apele britanice. Profesorul Michael Clarke, un expert de la Sky News, avertizează că europenii și rușii se îndreaptă spre o „confruntare militară pe mare”.

Petrolierele trec în viteză pe lângă Marea Britanie sfidând sancțiunile, embargoul și plafonările de prețuri occidentale. Zeci de astfel de nave trec prin Canal în fiecare lună. Ele fac parte din așa numita „flotă fantomă” care are până la 800 de nave și care menține fluxul veniturilor din petrol pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei. De aceea, britanicii susțin că unele dintre cele mai puternice arme din războiul Rusiei împotriva Ucrainei se ascund la vedere chiar în Canalul Mânecii, scrie Mediafax.

Recent, guvernul britanic a anunțat noi sancțiuni împotriva comerțului cu petrol rusesc. Presiunea s-ar putea înăspri și mai mult, existând și varianta unui răspuns comun din partea națiunilor europene, inclusiv a Regatului Unit.

Conform dreptului maritim, toate navele au dreptul de trecere dacă navighează sub un pavilion legitim. Totuși, mai multe țări au continuat să facă afaceri cu Rusia după invadarea Ucrainei.

Ce măsuri pregătește Guvernul britanic

Se pare că guvernul britanic a examinat variantele legale pentru reținerea petrolierelor rusești, inclusiv în temeiul Legii privind sancțiunile și spălarea banilor.

„Cred că trebuie să vină un moment în care Marea Britanie și aliații săi, olandezii, danezii, norvegienii și națiunile maritime din Europa de Nord să devină mult mai duri cu aceste nave rusești, chiar dacă sunt escortate. Când se va întâmpla asta, probabil în acest an, ne-am putea îndrepta către un fel de confruntare militară pe mare”, a explicat profesorul Michael Clarke.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că a solicitat documente de asigurare de la peste 600 de nave și că „descurajarea, perturbarea și oprirea flotei rusești din umbră reprezintă o prioritate”.