Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Ministrul Justiției clarifică circumstanțele aducerii în țară a lui Horațiu Potra, fiului şi nepotului acestuia. „Nu au venit voluntar. Ei au venit sub coerciţie în România”

Publicat:

Ministrul Justiţiei a ţinut să puncteze că Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său nu s-au întors în ţară de bunăvoie, ca o dovadă de cooperare cu autorităţile, ci au fost constrânşi să o facă, în baza unor mandate de arestare şi a procedurilor de extrădare.

Horaţiu Potra nu s-a întors din proprie iniţiativă în ţară. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Horaţiu Potra nu s-a întors din proprie iniţiativă în ţară. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat joi seară, la Antena 3, că Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, nu s-au întors în România din proprie inițiativă, ci au fost aduși „sub coerciție”, în baza unui mandat de arestare emis pe numele lor.

Potrivit ministrului, aducerea celor lor este rezultatul unei proceduri de extrădare internațională și reprezintă un „succes al autorităților române”.

„Aducerea în România a celor trei persoane urmărite internațional este - și cred că trebuie să spun acest lucru - un succes al autorităților române în cadrul unei proceduri de extrădare.

Aceste persoane au părăsit România, au plecat din țară, aveau un mandat de arestare și România a fost nevoită să apeleze la instrumentele de cooperare judiciară. (...) Aducerea lor în țară este, repet, rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar și liber pentru a se prezenta în fața autorităților, ci au venit sub imperiul unui mandat de arestare”, a declarat Marinescu.

Ministrul a subliniat că, deși un fugar care acceptă procedura de extrădare poate simplifica procesul, aceasta rămâne totuși o extrădare și nu o revenire voluntară în țară.

„Ei au venit sub coerciție în România, au fost aduși sub imperiul unui mandat de arestare”, a ţinut el să puncteze.

Clarificările făcute de ministru Justiţiei, Radu Marinescu, vin în contextul în care avocații lui Horațiu Potra au prezentat aducerea acestuia ca fiind o hotărâre personală, subliniind curajul și demnitatea clientului lor.

În replică, ministrul Justiției a explicat: „Poziția persoanei care este supusă extrădării poate să fie una de conformare sau de contestare a cererii de presare. Cu tot respectul pentru modul în care apărarea înțelege să prezinte aceste lucruri, domnul Potra și cei împreună cu dânsul nu au venit voluntar în România, au venit însoțiți de polițiștii români în stare de privare de libertate, ca efect al succesului unei proceduri de extrădare”.

Aşa cu „Adevărul” v-a informat deja, Horaţiu Potra, cunoscut ca mercenar, dar și ca apropiat al fostului candidat independent la prezidențiale Călin Georgescu, a fost adus din Dubai, împreună cu fiul şi nepotul său, de o escortă a Poliției Române. Cei trei au ajuns pe Aeroportul Otopeni joi, 20 noiembrie, în jurul orei 16.00.

