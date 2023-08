Jean Paler, în spital după ce i s-a făcut rău pe scenă. Noi detalii despre starea lui de sănătate

Jean Paler se află internat în spital, după ce zilele trecute i s-a făcut rău pe scenă. Actorul spunea că este la terapie intensivă, de unde a dat câtva detalii despre starea lui de sănătate.

Jean Paler spune că acum se află internat într-un spital din Constanța, unde primește îngrijiri medicale pentru criza cardiacă pe care a suferit-o.

El este internat de o săptămână sub supravegherea medicilor și trece prin clipe dificile. Actorul de comedie în vârstă de 70 de ani are probleme cardiace de mai bine de 10 ani, însă pentru că meseria îl solicită, nu s-a menajat niciodată. Asta în ciuda faptului că medicii i-au interzis să o mai practice.

El a povestit pentru Click! totul despre starea lui de sănătate.

„Nu mă simt prea bine, mă supără rău sănătatea! Sunt de o săptămână internat la spital, în Constanța. Am făcut o criză cardiacă și iată că am ajuns unde am ajuns. Eu sunt aici la spital. Eram în turneu, după cum știți. Într-o zi efectiv mi s-a făcut rău, am făcut mai exact un puseu de tensiune, și am ajuns în situația asta. Din câte știu și săptămâna viitoare o să stau internat. Vedem ce spun și medicii, dar eu așa am înțeles”, a declarat Jean Paler, în exclusivitate pentru Click!

Citește continuarea pe Click.ro și află toate detaliile despre starea de sănătate a artistului.