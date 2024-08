Rapperul american Fatman Scoop, cunoscut pentru hitul său din 2003 "Be Faithful", a murit la vârsta de 53 de ani.

Anunțul tragic a fost făcut de managerul său de turneu, Birch Michael, cunoscut sub numele de Pure Cold. „Cu cea mai grea inimă anunț decesul lui Isaac Freeman III, cunoscut profesional ca Fatman Scoop”, a declarat acesta pe rețelele sociale.

Muzicianul a fost văzut prăbușindu-se pe scenă în timpul unui concert din Connecticut, înainte de a fi transportat de urgență la spital. Incidentul a fost confirmat și de primarul Lauren Garrett, care a solicitat susținere pentru artistul aflat în stare critică.

Vineri seara, artistul a început să se simtă rău în timpul spectacolului și s-a prăbușit pe scenă, fiind transportat de urgență la spital. Managerul său, DJ Birch Michael, a anunțat moartea rapperului, iar familia artistului a descris pierderea sa ca pe cea a unui „suflet radiant” și a „unui far de lumină” atât pe scenă, cât și în viață, potrivit DailyMail.

Fatman Scoop, cunoscut pentru colaborările cu Missy Elliott și Mariah Carey și pentru hitul său „Be Faithful”, a câștigat trei premii Grammy și a fost activ și în reality TV. Cauza exactă a decesului nu a fost încă dezvăluită, dar a survenit după incidentul de vineri. Într-o înregistrare video, rapperul a fost surprins strigând „Let's make some noise!” înainte de a se prăbuși pe scenă.

„Dacă ați venit să petreceți”, a spus rapperul, înainte de a lua o pauză lungă. Apoi a părut să se aplece în față. „Faceți gălăgie”, a adăugat el, cu cuvintele stâlcite.

Imediat ce a terminat de vorbit, s-a prăbușit la pământ, scăpând microfonul.

Momentul în care lui Fatman Scoop i se face rău

Printre spectatori s-au auzit țipete de groază și gâfâituri de teamă, în timp ce colegii rapperului încercau să calmeze mulțimea. „Ne simțim bine”, a spus unul dintre ei, în timp ce altul a cerut din nou mulțimii să «facă zgomot» - ceea ce a fost întâmpinat cu un răspuns mult mai tăcut decât cu câteva momente înainte.

Într-un alt clip, un membru din anturajul rapperului se îndreaptă spre stația DJ-ului și oprește muzica, iar locul este cuprins de o liniște stranie. În timp ce cabina DJ-ului blocase parțial vederea, un cadru medical efectua compresii toracice asupra rapperului. La ora 20:33, echipele de urgență au ajuns la locul incidentului, l-au transportat pe rapper pe o targă și l-au dus de urgență la spital.

Primarul din Hamden, Lauren Garett, a confirmat că Scoop a primit îngrijiri de urgență și a cerut fanilor să-l „țină în gândurile și rugăciunile lor”. Omagiile au început să curgă imediat, festivalul Reminisce din Marea Britanie, unde artistul trebuia să cânte pe 7 septembrie, exprimându-și regretul și spunând că „absența sa va fi profund simțită de toată lumea.”

Fatman Scoop era cunoscut pentru colaborările sale cu Missy Elliott, Mariah Carey și David Guetta. În 2014, el a dezvăluit că porecla sa provine de la unchiul său din cauza dragostei sale pentru înghețată, și nu de la Lauryn Hill, așa cum se zvonea. În dimineața prăbușirii sale, a lansat videoclipul oficial al ultimei sale colaborări cu Dyce Paso, „Let It Go.”